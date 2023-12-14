Alan Wake 2 и Assassin’s Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

Epic Games анонсировала новую Праздничную распродажу Epic Games Store 2023. Во время распродажи компания предлагает скидки на покупку множества игр, а также бесплатно раздаст пользователям 17 игр.

Первая игра, участвующая в раздаче ─ Destiny 2: Legacy Collection (2023). Этот набор включает 3 дополнения: The Witch Queen, Beyond Light и Shadowkeep. Добавить игру в свою коллекцию можно будет до 20 декабря.

Вместе со скидками во время распродажи Epic Games предлагает неограниченное количество купонов Epic на скидку в размере 33%, а также прибавку к вознаграждениям Epic.

Все владельцы учётных записей Epic Games автоматически получат купон Epic после получения бесплатной игры или совершения покупки. Купоны Epic применяются автоматически ко всем покупкам с минимальной суммой от 399 грн.

Вознаграждения Epic обычно составляют 5%. Но во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 этот показатель увеличен до 10%. Затем накопленные на балансе вознаграждения можно использовать для снижения стоимости покупок в магазине, которые отвечающих условиям.

Во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 с хорошими скидками предлагаются достаточно новые и популярные игры:

Праздничная распродажа Epic Games Store 2023 продлится до 10 января 2024 года.