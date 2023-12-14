Новости Игры 14.12.2023 в 10:34 comment views icon

Alan Wake 2 и Assassin’s Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Alan Wake 2 и Assassin’s Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

Epic Games анонсировала новую Праздничную распродажу Epic Games Store 2023. Во время распродажи компания предлагает скидки на покупку множества игр, а также бесплатно раздаст пользователям 17 игр.

Первая игра, участвующая в раздаче ─ Destiny 2: Legacy Collection (2023). Этот набор включает 3 дополнения: The Witch Queen, Beyond Light и Shadowkeep. Добавить игру в свою коллекцию можно будет до 20 декабря.

Вместе со скидками во время распродажи Epic Games предлагает неограниченное количество купонов Epic на скидку в размере 33%, а также прибавку к вознаграждениям Epic.

Alan Wake 2 и Assassin's Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

Все владельцы учётных записей Epic Games автоматически получат купон Epic после получения бесплатной игры или совершения покупки. Купоны Epic применяются автоматически ко всем покупкам с минимальной суммой от 399 грн.

Вознаграждения Epic обычно составляют 5%. Но во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 этот показатель увеличен до 10%. Затем накопленные на балансе вознаграждения можно использовать для снижения стоимости покупок в магазине, которые отвечающих условиям.

Во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 с хорошими скидками предлагаются достаточно новые и популярные игры:

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Праздничная распродажа Epic Games Store 2023 продлится до 10 января 2024 года.

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