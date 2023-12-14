Alan Wake 2 и Assassin’s Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

Epic Games анонсировала новую Праздничную распродажу Epic Games Store 2023. Во время распродажи компания предлагает скидки на покупку множества игр, а также бесплатно раздаст пользователям 17 игр.
Первая игра, участвующая в раздаче ─ Destiny 2: Legacy Collection (2023). Этот набор включает 3 дополнения: The Witch Queen, Beyond Light и Shadowkeep. Добавить игру в свою коллекцию можно будет до 20 декабря.
Вместе со скидками во время распродажи Epic Games предлагает неограниченное количество купонов Epic на скидку в размере 33%, а также прибавку к вознаграждениям Epic.
Все владельцы учётных записей Epic Games автоматически получат купон Epic после получения бесплатной игры или совершения покупки. Купоны Epic применяются автоматически ко всем покупкам с минимальной суммой от 399 грн.
Вознаграждения Epic обычно составляют 5%. Но во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 этот показатель увеличен до 10%. Затем накопленные на балансе вознаграждения можно использовать для снижения стоимости покупок в магазине, которые отвечающих условиям.
Во время Праздничной распродажи Epic Games Store 2023 с хорошими скидками предлагаются достаточно новые и популярные игры:
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
WordPress Full-Stack Developer Markupus
QA Python Automation Engineer V4Scale, Віддалено, з/п 3500
- Alan Wake 2 – 990,40 грн (скидка 20%)
- EA SPORTS FC 24 – 679,60 грн (скидка 60%)
- Assassin’s Creed Mirage – 762,30 грн (скидка 30%)
- PAYDAY 3 – 799,50 грн (скидка 25%)
- The Lord of the Rings: Return to Moria – 619,65 грн (скидка 15%)
- Lords of the Fallen – 974,35 грн (скидка 35%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 899,40 грн (скидка 40%)
Праздничная распродажа Epic Games Store 2023 продлится до 10 января 2024 года.