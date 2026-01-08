Alienware подтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в игровых ПК AREA-51

Подразделение Alienware China упомянуло неанонсированный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 в маркетинговом сообщении, посвященном ПК AREA-51.

Сейчас текст сообщения изменен, упоминание процессора него исчезло. По мнению Tom’s Hardware, сообщение казалось заранее подготовленным, что свидетельствует об изъятии процессора из основного доклада AMD едва ли не в последнюю минуту Слухи о Ryzen 9 9950X3D2 с 3D V-Cache на обоих CCD ходили давно и даже были частично подтверждены.

На корпоративной сессии вопросов и ответов (QnA) в Лас-Вегасе, посвященной CES 2026, AMD намекнула СМИ, что 9950X3D2 действительно есть в планах, но пока компания не может его анонсировать. Издание спросило представителей AMD о чипе и получило ответ: «9950X3D2? Да. Хотел бы я сегодня анонсировать будущие продукты, но не могу, поэтому пока никаких комментариев по этому поводу».

Сообщение Alienware было не единственным, подтверждающим Ryzen 9 9950X3D2 за шаг до появления. Британская Sytronix рассказала о процессоре на странице своих рабочих станций NexStation. В описании говорится о 16 ядрах и 32 потоках и «архитектуре X3D2», а также об улучшенном управлении кэшем и низких температурах. В рабочей станции процессор совмещен с видеокартой AMD Radeon AI PRO 9700 в NexStation.

По слухам, 9950X3D2 станет первым процессором компании с двойным 3D V-Cache. Это позволит получить огромные 192 МБ общего кэша L3, что намного больше, чем 128 МБ у наиболее оснащенного памятью 9950X3D, с дополнительным L3 лишь на одном из двух CCD. В реальных условиях использования увеличенный пул кэша может привести к некоторому улучшению производительности в играх. Остальная компоновка чипа якобы должна быть идентичной имеющемуся 9950X3D, X3D2 может получить чуть более высокий TDP (200 Вт вместо 170 Вт).