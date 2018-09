Amazon подготовила беспроводной сабвуфер Echo Sub и умную розетку Smart Plug с поддержкой Alexa

Как ожидается, до конца этого месяца компания Amazon проведёт презентацию, на которой будут показаны новые продукты с поддержкой виртуального ассистента Alexa. Но ещё до презентации в сеть просочились некоторые сведения о двух устройствах.

По предварительным данным, Amazon может выпустить беспроводной сабвуфер Echo Sub. С его помощью можно будет усилить передачу низких частот в конфигурации с умными колонками Echo или Echo Plus. При этом в дополнение к Echo Sub может использоваться либо одна колонка, либо две колонки в стерео конфигурации. Мощность сабвуфера составляет 100 Вт. Поставки Amazon Echo Sub ожидаются с 11 октября по цене $99.

Второй новинкой является Smart Plug. Это своего рода умная розетка, которая наделяет поддержкой умных функций те устройства, в которых они изначально не задумывались разработчиками. Smart Plug подключается между обычной электрической розеткой и самим устройством, например, лампой или кофеваркой. В дальнейшем работой подключенных устройств можно управлять при помощи голосовых команд, передаваемых голосовому ассистенту Alexa. Например, можно включить или выключить устройство или запланировать включение/выключение на заданное время. Эта новинка также поступит в продажу с 11 октября. Цена на неё указана на уровне $125.

Источник: Engadget