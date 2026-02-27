Amazon показала первый кадр сериала God of War

Amazon Prime показала первый кадр сериала God of War, позволив взглянуть на Райана Херста в роли Кратоса и Каллума Винсона в роли Атрея.





Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/KCnElm4OpL — Prime Video (@PrimeVideo) February 27, 2026

Sony и Amazon уже договорились об адаптации двух сезонов популярной игры для PlayStation по мотивам скандинавской мифологии. По сценарию, написанному шоураннером и исполнительным продюсером Рональдом Муром, «God of War» рассказывает об отце и сыне, Кратосе и Атрее, которые отправились в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фей. В их совместных приключениях Кратос стремится научить сына быть лучшим богом, а Атрей, со своей стороны, учит отца быть лучшим человеком.





Среди остального актерского состава: Эд Скрейн играет Бальдра, Мэнди Патинкин — Одина, Олафур Дарри Олафссон — Тора, Макс Паркер — Геймдалля, а Тереза Палмер — Сиф. Также возвращаются Алистер Дункан в роли Мимира, Дэнни Вудберн как Брок и Джефф Гулка как Синдри.

Кроме Рональда Мура исполнительными продюсерами выступают Марил Дэвис, Кори Барлог, Нарен Шанкар, Мэттью Грэм, Асад Кизилбаш, Джефф Кетчам, Хермен Хулст, Рой Ли и Брэд Ван Аррагон.

Режиссером первых эпизодов сериала станет Фредерик Тойе («Сегун», «Пацаны», «Фолаут»). Съемки сериала God of War должны начаться в марте в Ванкувере. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее мы писали, что Райан Херст не новичок в кинематографе. Актер известен по ролям Джерри Бертье в фильме «Вспоминая титанов» и Гарри «Опи» Уинстона в сериале «Сыны анархии», где он снимался в течение 5 сезонов. Теперь он меняет «маску» с одного из ключевых богов на роль самого Кратоса.

Далекий от мира видеоигр Рональд Мур, тем не менее, обещал сделать одновременно эпическое путешествие и трогательную историю. Amazon также расширил команду сценаристов. К работе над сериалом присоединилась Таня Лотия — сценаристка «Ведьмака» и «Непобедимого». О работе над сериалом впервые объявили в декабре 2022 года, впрочем, уже через два года шоураннер Рэйф Джадкинс и исполнительные продюсеры Хоук Остби и Марк Фергус покинули проект после того, как уже были завершены первые сценарии.

Источник: Deadline