Amazon представила первый ридер для детей Kindle Kids Edition стоимостью $109,99

Вместе с обновленным планшетом Fire HD 10 компания Amazon представила свой первый ридер электронных книг для детей Kindle Kids Edition стоимостью $109,99.

Отметим, что на самом деле это не новое устройство, а комплексное решение, которое включает в себя последнее поколение стандартного 6-дюймового Amazon Kindle с подсветкой, дополненное прочной яркой обложкой, двухлетней расширенной гарантией и подпиской на контент FreeTime Unlimited длительностью один год (в обычных условиях она обходится в $4,99/мес).

В компании заверяют, что без лишних вопросов заменят разбитый Kindle на новый в течение действия гарантии. Впрочем, прочная обложка с магнитной крышкой способна предотвратить большинство несчастных случаев, так что для того, чтобы разбить ридер, придется серьезно постараться. Подписка FreeTime Unlimited включает доступ к обширной библиотеке детских и подростковых книг (более 20,000), включая серии Harry Potter, The Hobbit, Artemis Fowl, Percy Jackson books, The Chronicles of Narnia и др.

Amazon также дополнила прошивку ридера специальными «детскими» функциями. К примеру, помимо обычного встроенного словаря в ридере Kindle Kids Edition будет функция Word Wise, которая подскажет ребенку значение незнакомого термина и создаст карточку для его запоминания (так можно заметно расширить словарный запас). В процессе чтения ребенок будет получать «значки» и открывать «награды» за объем прочтенных страниц, несколько дней чтения подряд и т.д. Родители смогут установить ограничение на время чтения, и время отключения устройства, а также увидеть статистику использования устройства.

Ридер Kindle Kids Edition поступит в продажу 30 октября 2019 года по цене $109,99, что на $20 дороже стандартного Kindle и на $20 дешевле модели более высокого уровня Kindle Paperwhite.

