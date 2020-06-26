Amazon приобрел американский стартап Zoox, который занимается разработкой беспилотных электромобилей и систем автономного вождения (сделка оценивается в $1 млрд)

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Американский интернет-гигант Amazon объявил о приобретении калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой системы автономного вождения и беспилотных электромобилей. Глава стартапа Аиша Эванс и его сооснователь Джесси Левинсон сохранят свои позиции и будут и дальше управлять разработкой в качестве руководителей отдельного подразделения Amazon. По данным аналитиков, покупка обошлась Amazon в сумму порядка $1 млрд.

Стартап Zoox был основан в 2014 году, он изначально работал над созданием автономных электрических средств передвижения для использования в качестве беспилотных такси, транспорта для доставки заказов и т.д. Параллельно с разработкой транспорта сотрудники развивают программное обеспечение для системы автономного вождения.

Отметим, что это далеко не первая «автомобильная» инвестиция Amazon, до этого компания вложила $530 млн в компанию Aurora Innovation, которая разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей, а также порядка $700 млн в американского производителя электромобилей Rivian, у которого впоследствии заказала 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов.

Таким образом, если Amazon удастся интегрировать системы Zoox в электрофургоны Rivian, то компания может получит идеальное средство для доставки товаров — не требующее присутствия человека и без вредных выбросов.

Интересно, что в конце прошлого года основатель стартапа Zoox заявил, что ни они, ни Tesla не смогут представить полноценный «робомобиль» в 2020 году.

Источник: Autoblog, Amazon