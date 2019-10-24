Основатель стартапа по разработке технологий автономного вождения Zoox заявил, что ни они, ни Tesla не смогут представить полноценный робомобиль в следующем году

Что бы ни обещал глава Tesla Илон Маск, его компания ни за что не достигнет финального уровня автономности в следующем году, заявил Джесси Левинсон, сооснователь стартапа по разработке робомобилей Zoox. Вопреки мнению Илона, есть объективные технические сложности, уверен предприниматель.

Как пишет Business Insider, общаясь с репортерами во время конференции Ignition: Transportation в Сан-Франциско, Левинсон отметил, что машинное зрение, достаточно продвинутое для того, чтобы автомобили могли ездить по городским улицам без водителя за рулем, еще не существует. Эту технологию только предстоит разработать таким компаниям, как Tesla и Zoox. На вопрос, есть ли хоть один шанс, что у Tesla появится полностью автономная машина в следующем году, он ответил:

«Нет».

Отметим, что в начале этого года Маск заявил, что к середине 2020 Tesla сможет двигаться полностью автономно, то есть водителю не придется даже смотреть на дорогу. В настоящее время компания предлагает клиентам режим автопилота для езды только по скоростным автострадам. Признавая достоинства автопилота Tesla, Левинсон заявил, что возможностей ее решения пока недостаточно, чтобы обеспечить полную автономность.