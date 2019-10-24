Основатель стартапа по разработке технологий автономного вождения Zoox заявил, что ни они, ни Tesla не смогут представить полноценный робомобиль в следующем году
Что бы ни обещал глава Tesla Илон Маск, его компания ни за что не достигнет финального уровня автономности в следующем году, заявил Джесси Левинсон, сооснователь стартапа по разработке робомобилей Zoox. Вопреки мнению Илона, есть объективные технические сложности, уверен предприниматель.
Как пишет Business Insider, общаясь с репортерами во время конференции Ignition: Transportation в Сан-Франциско, Левинсон отметил, что машинное зрение, достаточно продвинутое для того, чтобы автомобили могли ездить по городским улицам без водителя за рулем, еще не существует. Эту технологию только предстоит разработать таким компаниям, как Tesla и Zoox. На вопрос, есть ли хоть один шанс, что у Tesla появится полностью автономная машина в следующем году, он ответил:
«Нет».
Отметим, что в начале этого года Маск заявил, что к середине 2020 Tesla сможет двигаться полностью автономно, то есть водителю не придется даже смотреть на дорогу. В настоящее время компания предлагает клиентам режим автопилота для езды только по скоростным автострадам. Признавая достоинства автопилота Tesla, Левинсон заявил, что возможностей ее решения пока недостаточно, чтобы обеспечить полную автономность.
«Автострады — это единственное, что в принципе пока может быть под силу автопилоту Tesla», — указывает инженер.
Заодно Левинсон пояснил, в чем отличается подход его стартапа от многих других компаний. Вместо того чтобы проводить испытания беспилотников на тихих улицах в пригородах, Zoox изначально тестирует свою технологию в условиях загруженных городских дорог.
«Реальность такова, что общественная и экономическая потребность в этой технологии — в городах, а не в пригородах», — подчеркнул сооснователь стартапа.
Напоследок отметим, что Zoox, недавно оцененная в $3,2 млрд, надеется выпустить флот беспилотных такси для райдшеринга в 2021 году. Сейчас инженеры компании работают в основном над вопросами безопасности режима автопилота. Общество не станет терпеть технологию, которая увеличит и без того большую смертность на дорогах, и это правильно, убежден Левинсон.
Другие видеопримеры вождения робомобилей Zoox по загруженным городским улицам доступны на Youtube-канале стартапа.
Источник: hightech.plus