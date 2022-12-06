Amazon выпустила первый, очень кровавый трейлер Gen V — спин-оффа супергеройского сериала «Пацаны»/ The Boys

Согласно трейлеру Amazon в Gen V должны появиться звезды «Пацанов» Джесси Т. Ашер, Колби Минифи и Пи Джей Бирн.

Действие сериала разворачивается в единственном в Америке колледже для супергероев, где те «испытают свои физические, сексуальные и нравственные пределы, соревнуясь за более высокий рейтинг в школе».

«Добро пожаловать в Университет Годолкина, безопасное место для вашего развития», — говорит голос в трейлере на фоне школьного коридора, где написано слово «убийца» красной краской.

Одноминутное видео, в котором на первом плане фигурирует звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Джаз Синклер, не раскрывает подробностей сюжета, но указывает на то, что кровопролития будет много.

Студенты колледжа со сверхспособностями, похоже, так же легкомысленно жестоки, как и взрослые супергерои из оригинального сериала. Наряду с кадром персонажа, который выглядит так, будто его «мариновали в чане с кровью» (напоминает многочисленные кровавые неудачи главного героя «Пацанов» Хьюи Кэмпбелла), мы также видим жестоко выпотрошенных марионеток из очевидной пародии на мюзикл Avenue Q (который и сам является пародией на сериал «Улица Сезам») под названием Avenue V, дикие студенческие вечеринки и кого-то, кто, казалось бы, может «стрелять кишками из рук», чтобы задушить противников. Неплохо.

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Также в трейлере появляются ранее объявленные актеры шоу — Чанс Пердомо, Лиз Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Германн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси. Также в сериале должны появиться Кленси Браун, Александр Калверт и Джейсон Риттер, а также звезды «Пацанов» Джесси Т. Ашер, Колби Минифай и П. Джей Бирн, которые повторят роли своих предыдущих персонажей — A-Train, Эшли Баррета и Адама Бурка соответственно.

Шоураннеры сериала – Мишель Фазекас и Тара Баттерс. Эрик Крипке, Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер и Микаэла Старр, среди прочих, также будут исполнительными продюсерами сериала.

Amazon еще не уведомил об официальной дате выхода, но премьера шоу состоится на Prime Video где-то в 2023 году — возможно, до того, как выйдет на экраны четвертый сезон «Пацанов».

Источник: The Verge, The Hollywood Reporter