Возвращение легенды: "Конан-варвар 3" официально в работе, 78-летний Шварценеггер — в главной роли

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Конан-варвар" отримає сиквел із 78-річним Шварценеггером в головній ролі

Арнольд Шварценеггер анонсировал продолжение фэнтези-боевика «Конан-варвар». Сценарий и режиссуру взял на себя Кристофер МакКуорри, а сам 78-летний актер настроен повторить свою легендарную роль.


«Только что наняли фантастического сценариста/режиссера, который работал над последними четырьмя фильмами Тома Круза. Теперь прописывают роли. Они не сделают так, будто мне снова 40 лет. Все в соответствии с возрастом. В любом случае я пойду туда и надеру кому-то задницу, но это будет иначе», — рассказал Шварценеггер

Проект готовят под предварительным названием «Король Конан». И, собственно, это не первая попытка снять историю. Еще в 2000-х годах планировалось, что фильм снимет Джон Милюс, а режиссеры «Матрицы» сестры Вачовски были привлечены к продюсированию.

Что может удивить еще больше? Это не единственное «большое возвращение» Шварценеггера. Вместе с «Конаном-варваром» он анонсировал свое будущее участие во франшизе «Хищник» Дэна Трахтенберга и разработку «Коммандо 2».

«Это замечательная старая история о том, как Конан был королем 40 лет и его изгнали. Конечно, возникает конфликт, однако каким-то образом он возвращается. Там есть всевозможное безумие, насилие, магия, необычные существа и прочее. Сейчас есть отличные возможности со спецэффектами. У студии достаточно денег, чтобы сделать фильмы действительно великими, поэтому я с нетерпением жду этих проектов».

МакКуорри, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Подозрительные лица», дебютировал как режиссер в 2000 году с «Путем оружия» и с тех пор стал постоянным творческим партнером Тома Круза — срежиссировал «Джек Ричер» и четыре последних фильма в серии «Миссия невыполнима», а также работал как сценарист и продюсер над «Топ Ган: Мэверик» и «На грани будущего».


Арнольд Шварценеггер, некогда крупнейшая голливудская звезда боевиков, последний раз появлялся на большом экране почти 7 лет назад в, мягко говоря, неудачном возвращении к «Терминатору» с фильмом «Фатум». Вместо этого актер сосредоточился на сотрудничестве с Netflix в сериалах «Фубар» и «Арнольд».

Шварценеггер сыграл Конана в фильмах «Конан-варварвар» 1982 года и «Конан-разрушитель» 1984 года, что в итоге стали его первой большой франшизой боевиков. Голливуд попытался перезапустить серию в 2011 году с Джейсоном Момоа в главной роли, но фильм разочаровал в прокате, собрав всего $63 млн по всему миру при бюджете производства в $90 млн.

Нова «Ідентифікація Борна» вийде без Метта Деймона: хто його замінить?

Источник: Variety, World of Reel

