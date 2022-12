Генри Кавилл может сыграть в экранизации Warhammer 40K от Amazon

Генри Кавилл, который ранее объявил, что не вернется к ролям Супермена и Ведьмака, возможно сыграет главного героя в сериале по вселенной игры Warhammer 40 000, сообщает THR.

Amazon в течение двух месяцев ведет переговоры о получении прав на экранизацию игры, созданной британской компанией Games Workshop, и в настоящее время сделка на завершающем этапе. Сценаристы или шоураннеры за проектом еще не закреплены, но в продюсерскую команду привлечен Vertigo Entertainment.

Warhammer 40 000 (или Warhammer 40K) — настольная военно-тактическая игра, воспроизводящая баталии между армиями 41 тысячелетия с помощью миниатюр (масштаба 28 мм, примерно 1:65). В ней используются фигурки воинов, чудовищ и военной техники, а также «терейны» — макеты зданий, лесов и других элементов ландшафта.

События игры и производных продуктов разворачиваются в одноименной вымышленной вселенной далекого будущего — человеческая цивилизация приостановила прогресс и находится в бесконечной войне с пришельцами и магическими существами, а также богами и демонами. Здесь есть Империум (человеческое государство), Орки, Некроны (армия скелетообразных роботов), Тираниды (раса, управляемая коллективным Высшим разумом, полностью состоящая из живых существ) и т.д.

Генри Кавилл известный фанат вселенной Warhammer, и даже любит разрисовывать фигурки в свободное время. Актер бывал в штаб-квартире Games Workshop и заявлял IGN, что с удовольствием сыграл бы роль в сериале или фильме по Warhammer.

