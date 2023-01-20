СМИ: Генри Кавилл хочет привлечь Ану де Армас в сериал Warhammer 40K от Amazon

Ана де Армас («Блондинка») может сыграть в экранизации Warhammer 40K, сообщают источники издания Giantfreakinrobot. Сейчас единственным объявленным актером будущего научно-фантастического сериала Amazon является давний фанат игры Генри Кавилл, также взявший на себя роль исполнительного продюсера и ведущий переговоры с де Армас.

Какую роль Кавилл планирует отвести актрисе в суровой военной вселенной франшизы неизвестно, но, безусловно, такой звездный дуэт привлечет немало внимания.

Warhammer 40 000 (или Warhammer 40K) — настольная военно-тактическая игра, воспроизводящая баталии между армиями 41 тысячелетия с помощью миниатюр (масштаба 28 мм, примерно 1:65). В ней используются фигурки воинов, чудовищ и военной техники, а также «терейны» — макеты зданий, лесов и других элементов ландшафта.

Первоначально игра задумывалась как научно-фантастическая параллель к уже существующей серии Warhammer Fantasy и использовала схожие концепции. С момента публикации первого издания (под названием Warhammer 40K: Rogue Trader) в 1987 году франшиза расширилась до целого мира романов, ролевых игр, концептуальной музыки и, что самое важное, видеоигр.

Генри Кавилл, также известный как давний и преданный поклонник видеоигр, особенно привержен к сериям «Ведьмак» и «Total War». Это уже привело к тому, что он снялся в экранизации романов Анджея Сапковского от Netflix и подписал соглашение о Warhammer 40K с Amazon Studios.

Какую-либо конкретную информацию о сюжете или персонажах сериала пока не предоставляют. Хотя игра имеет немало информации и деталей, какой-то единой линии, которая могла бы стать основой для рассказа, там нет. Предположить, какие роли могли бы быть отведены Кавиллу или де Армас, также трудновато — игра сосредоточена на армиях анонимных космических эльфов или гоблинов, из которых пока трудно выделить отдельных персонажей.

Пожалуй, наиболее значимым и заметным персонажем в Warhammer 40K является безымянный Бог-Император, основавший государство человечества Империум и стремящийся установить порядок в насильственной и хаотической вселенной. Возможно, именно его сыграет Кавилл, поскольку трудно представить в этой роли известную красавицу де Армас.

Ранее Кавилл официально заявил, что пока не вернется к образу «Супермена». Сценарий, который сейчас пишет для нового фильма Джеймс Ганн, будет описывать молодые годы «Человека из стали», поэтому роль супергероя отдадут более юному актеру. Также Генри Кавилл объявил о своем уходе из сериала Netflix «Ведьмак».