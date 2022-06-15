Тодд Ховард анонсировал Fallout 5 — продолжение постапокалиптической серии появится после The Elder Scrolls 6

Креативный директор Bethesda Game Studios Тодд Ховард в одном из последних интервью рассказал, что компания имеет планы относительно игры Fallout 5. Однако фанатам серии Fallout следует запастись терпением, так как игра выйдет ещё очень не скоро.

Во-первых, компании ещё предстоит выпустить игру Starfield, выход которой был перенесён с ноября этого года на 2023 год. Во-вторых, всё ещё «в стадии подготовки» (спустя 6 лет после анонса) находится другой большой проект – The Elder Scrolls 6. Точные сроки его выхода пока не называются, лишь ориентировочно упоминался 2027 год. И лишь после этого следует ожидать появления Fallout 5. Учитывая, что на разработку своих больших игр Bethesda тратит около 5 лет, появления Fallout 5 можно ожидать не ранее, чем через 10 лет.

«Да, Elder Scrolls 6 находится в стадии подготовки, и вы знаете, после этого мы собираемся сделать Fallout 5, так что наш список довольно полон на какое-то время. У нас есть и другие проекты, которые мы время от времени просматриваем, но они требуют времени. Я хочу, чтобы они вышли быстрее, я действительно хочу. Мы стараемся изо всех сил, но мы хотим, чтобы они были как можно лучше для всех», — сообщил Тодд Ховард.

Последняя игра с одиночной кампанией серии Fallout, Fallout 4, была выпущена в 2015 году. Затем в 2018 году вышла многопользовательская игра Fallout 76.

Источник: polygon