Ветеран Bethesda говорит, что сериал «Fallout» будут пересматривать, как «Властелин колец», а игры «доживут» до наших внуков

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По мнению игрового дизайнера Джеффа Гардинера IP Fallout будет «живой» еще десятки лет.

В интервью The Boss Rush Podcast ветеран Bethesda рассказал, как изменилось отношение Голливуда к разработчикам видеоигр, отметив, что на вечеринках 2000-х его воспринимали как «временный интерес», тогда как сейчас продюсеры более уважительны к представителям отрасли, учитывая большую пользовательскую базу и расходы потребителей.

Гардинер также говорил о том, что истории и миры, такие как Fallout, могут существовать и удерживать интерес аудитории в течение 50 лет — как «Звездные войны» или «Властелин колец»:

«Сериал «Fallout» может просуществовать 50 лет, как «Властелин колец», но я не провидец. И это также может быть IP, в который будут играть ваши внуки».

В конце концов самой Fallout уже 27 лет (так что осталось протянуть почти столько же), а сериал спровоцировал еще больший интерес к серии игр: за день в них сыграли рекордные 5 млн человек, где 1 млн пришелся на Fallout 76, которую еще 6 лет назад обозреватели называли обреченной из-за низкой посещаемости

Первый сезон сериала «Fallout», вышедший на Amazon Prime Video 10 апреля, стал одним из самых больших хитов этого года и за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей. Это второй результат в истории платформы — больше только у сериала «Властелин колец», который вышел в 2022 году, а со вторым сезоном дебютирует уже 29 августа.

Тем временем второй сезон шоу «Fallout» уже в работе, а игра Fallout 5 подтверждена и будет выпущена после Elder Scrolls 6 (впрочем, до этого еще несколько лет).

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Источник: Games Radar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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