AMD анонсировала EPYC 7003 — 3-е поколение серверных CPU на архитектуре Zen 3

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AMD провела 10-минутную онлайн-презентацию, на которой анонсировала семейство серверных процессоров EPYC 3-го поколения (Milan). Это обновление текущего семейства EPYC 2-го поколения (Rome) — вслед за массовыми настольными Ryzen 5000 (Vermeer) и мобильными APU Ryzen 5000 (Cezanne) новые серверные CPU перешли на актуальную процессорную микроархитектуру Zen 3, которая обеспечивает 19% прирост IPC (числа выполняемых за такт инструкций) по сравнению с Zen 2.

Модельный ряд, характеристики и цены в точности соответствует сегодняшней утечке: на выбор есть модели с числом физических ядер от 8 до 64 ядер, до 256 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP от 155 до 280 Вт и частотами 4,0-4,1 ГГц в boost-режиме. Особняком стоят модели с суффиксом P с повышенной одноядерной производительностью предназначенное для однопроцессорных конфигураций.

Краткие технические характеристики и рекомендованные цены EPYC 3-го поколения приведены в таблице ниже.

EPYC 3-го поколения сохранили конструктивное исполнение SP3 и совместимы с ранее выпущенными материнскими платами.

Конкурировать EPYC 3-го поколения (Milan) будут с грядущими 10-нм Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP), которые выйдут во втором квартале 2021 года — они будут опираться на актуальную архитектуру Sunny Cove (изначально Intel планировала выпустить их еще несколько лет назад). Ранее Intel утверждала, что ее 32-ядерные процессоры Ice Lake-SP за счет более продвинутой архитектуры смогут эффективно конкурировать с 64-ядерными EPYC 3.