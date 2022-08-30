AMD представила настольные процессоры Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% производительнее Intel Core i9-12900К

Четыре новых процессора AMD Ryzen на архитектуре Zen4 изготовлены по техпроцессу 5 нм. Согласно данным компании, серия Ryzen 7000 получила прирост производительности примерно на 13% по сравнению с предыдущим поколением и до 29% более высокую производительность в однопоточном режиме. В основном это связано с более высокими тактовыми частотами, достигающими 5,7 ГГц у старшей модели, что на 800 МГц больше, чем у флагмана текущей серии.

AMD Ryzen 9 7950X

AMD заявляет, что производительность Ryzen 9 7950X в играх на 6-35% выше, чем у Ryzen 9 5950X. В инструментах рендеринга, включая V-Ray Render, Corona или POV-Ray, прирост производительности составляет от 32 до 48%. AMD также сравнила процессор с Intel Core i9-12900K в тесте V-Ray, где флагман Zen4 имеет до 57% лучшую производительность в трассировке лучей и до 47% лучшую производительность на ватт.

Процессор состоит из 16 ядер, способных обрабатывать 32 параллельных потока данных. С базовой частоты 4,5 ГГц он будет разгоняться до 5,7 ГГц. Процессор снабжен 64 МБ кэша L3 и 16 МБ L2. Потребляемая мощность равна 170 Вт. Его рекомендованная стоимость составляет $699.

AMD Ryzen 9 7900X

Процессор с 12 ядрами и 24 потоками будет стоить $549. Его частота поднимается с базового уровня 4,7 ГГц до 5,6 ГГц. При 64 МБ кэша L3 в наличии 12 МБ кэша L2 – по 1 МБ на ядро. TDP такой же, как и у флагмана – 170 Вт.

AMD Ryzen 7 7700X

Представитель линейки Ryzen 7 обладает 8 ядрами, обрабатывающими 16 потоков. Базовая частота 4,5 ГГц поднимается до 5,4 ГГц под нагрузкой при соблюдении TDP 105 Вт. «На борту» Ryzen 7 7700X есть 32 МБ кэша L3 и 8 МБ L2. Приятным сюрпризом стала цена в $399 – на $50 меньше, чем предсказывали до презентации.

AMD Ryzen 5 7600X

Производительность в играх младшего из представленных процессоров заявлена на 5% большей, чем у Intel Core Core i9-12900K. Модель Ryzen 5 7600X обладает 6 ядрами, обрабатывающими 12 потоков. Его частота растет с 4,7 ГГц до 5,4 ГГц в рамках TDP 105 Вт. Кэш состоит из 32 МБ L3 и 6 МБ L2. Стоимость составляет $299.

Новый сокет AM5 поддерживает подачу мощности до 230 Вт, память DDR5 и интерфейс передачи данных PCIe 5.0. К материнским платам и процессорам AMD Ryzen 7000 подойдут системы охлаждения, созданные для AM4.

Представленные процессоры и системная логика для настольных ПК поступят в продажу с 27 сентября.

Источники: AMD, Videocardz