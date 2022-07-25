Перехід із пам’яті DDR4 на DDR5 дозволяє підвищити багатоядерну продуктивність процесора Intel Raptor Lake до 20%

У міру наближення дати виходу майбутніх процесорів Intel Raptor Lake для настільних ПК у мережі з’являється все більше даних про ці чипи. У тому числі публікуються результати тестів продуктивності процесорів, що дозволяють оцінити їх у різних режимах та конфігураціях роботи.

Декілька днів тому з’явилися результати тестування процесора Intel Core i7-13700K у тесті Geekbench 5, який запускався на системі зі старою пам’яттю DDR4. Для цього використовувалася материнська плата AsRock Z690 Steel Legend WiFi 6E. Тепер стали доступні результати аналогічного тестування, але з використанням материнської плати ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 і оперативної пам’яті DDR5. У першому тесті застосовувалися модулі пам’яті DDR4, що працюють зі швидкістю 3200 МТ/с. При новому тестуванні використовувалися модулі DDR5 із номінальною швидкістю 5200 МТ/с (і невідомими таймінгами та налаштуваннями).

Як свідчать результати тестування, в одноядерному режимі процесор Intel Core i7-13700K набрав 2090 балів під час використання пам’яті DDR4, а при переході на DDR5 чип показав невеликий регрес до 2069 балів. Хоча таке невелике відхилення можна зарахувати до похибки. Що стосується багатоядерної продуктивності, то при тестуванні з пам’яттю DDR4 процесору вдалося набрати 16542 бали, а платформа з пам’яттю DDR5 показала результат 19811 балів. Приріст продуктивності у багатоядерному режимі становив близько 20%. Таким чином, можна зробити висновок, що ядра процесора Raptor Lake залежать від пропускної здатності пам’яті, і швидший стандарт пам’яті може принести значне покращення.

Джерело: techpowerup