AMD обещает бескомпромиссные игровые ноутбуки на APU Dragon Range (Zen 4) с DDR5 и PCIe 5.0, но выйдут они только в 2023 году

AMD выпустила обновленную дорожную карту с подробным описанием планов на Zen 4, в которой раскрываются процессоры Dragon Range и Phoenix для ноутбуков. Оба APU (Accelerated Processing Unit), которые работают на центральном (CPU) и графическом процессорах (GPU) на одном кристалле, будут использоваться в игровых ноутбуках Ryzen 7000 следующего поколения, а также ультрабуках.

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AMD разделяет свой ассортимент процессоров для рынка ноутбуков. Серия Dragon (Ryzen 7000H) будет ориентирована на ноутбуки высокого класса, а Phoenix (Ryzen 7000U) — на легкие ноутбуки с более ограниченной производительностью.

В дорожной карте не указан тип узла, который будут использовать Dragon Range или Phoenix, и мы не знаем, какой тип встроенной графики они добавят. Единственное, что известно наверняка, что они будут иметь новую архитектуру Zen 4.

Оба процессора заменят текущие Rembrandt, которые используют 6-нм узлы и встроенную графику RDNA 2. Некоторые другие подтвержденные аспекты заключаются в 100% совместимостью с модулями памяти DDR5 и с интерфейсом PCIe 5.0 Следует отметить, что Dragon Range будет поддерживать память DDR5, а Phoenix — только память LPDDR5.

В дорожной карте указано, что процессоры Dragon Range имеют TDP 55 Вт или выше, а процессоры Phoenix будут иметь диапазон TDP 35-45 Вт. Хотя это и не упоминается в дорожной карте, по слухам, Dragon Range будет иметь максимум 16 ядер, и все они основаны на этих официальных заявлениях: «самое большое количество ядер, потоков и кэш-памяти, когда-либо встречавшееся в игровом процессоре ноутбука».

Что касается процессоров Raphael на рынке настольных ПК, то в дорожной карте, похоже, нет никаких изменений, поэтому их запуск подтвержден на конец этого года.

Процессоры Dragon Range (TDP 55 Вт+) и Phoenix (TDP 35–45 Вт) будут выпущены в 2023 году. Нам придется немного подождать, чтобы узнать их характеристики и получат ли они графику RDNA 3, которая дебютирует в этом году на рынке настольных ПК.