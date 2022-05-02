NVIDIA AD102 и AMD Navi 31 соревнуются за звание первого GPU, преодолевшего рубеж производительности 100 терафлопс

Между NVIDIA и AMD назревает новая технологическая гонка. Обе компании работают над новыми графическими процессорами, которые смогут достичь и преодолеть рубеж пиковой производительности в 100 терафлопс в вычислениях FP32. И теперь остаётся открытым вопрос, какая из компаний первой выпустит такой GPU. Графическая архитектура AMD TeraScale и видеочип RV770 первыми достигли отметки в 1 терафлопс ещё в 2008 году. Потребовалось около 14 лет, чтобы эта производительность GPU увеличилась в 100 раз достигла уровня 100 терафлопс.

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Как сообщает инсайдер kopite7kimi, графический процессор NVIDIA следующего поколения, основанный на архитектуре Ada Lovelace, — AD102 — является претендентом на достижение уровня производительности 100 терафлопс. Для этого в GPU потребуется задействовать все 144 потоковых мультипроцессора или 18432 CUDA ядра видеочипа.

Что касается красной команды, то по данным инсайдера greymon55, следующий флагманский GPU AMD Navi 31 на базе архитектуры RDNA3 сможет достигать производительности 92 терафлопс. Но у AMD будет возможность выпустить специальную версию с более высокими рабочими частотами, которая и будет способна достичь желаемого уровня производительности в 100 терафлопс. Как ожидается, в GPU может быть утроено количество вычислительных блоков по сравнению с предшественником, что обеспечит 15360 потоковых процессоров.

Как ожидается, оба новых графических процессора NVIDIA AD102 и AMD Navi 31 будут изготавливаться по нормам 5-нанометрового техпроцесса компанией TSMC, а готовые продукты на базе этих видеочипов должны появиться в конце этого года.

Источник: techpowerup