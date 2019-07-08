Новые видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии (Navi) лишены поддержки технологии CrossFire, их нельзя объединять в связки





Выяснился весьма неожиданный и немного ироничный факт, касающихся новеньких графических адаптеров AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT на базе 7-нм GPU Navi, которые вчера официально поступили в продажу вместе с процессорами AMD Ryzen 3000, и, как свидетельствуют первые обзоры, вышли весьма интересными на фоне конкурирующих адаптеров NVIDIA GeForce RTX Super. Если NVIDIA с выпуском улучшенной видеокарты RTX 2070 Super на все том же GPU TU104 вернула поддержку технологии NVLink SLI, обеспечивающую возможность создания связок из двух адаптеров, то AMD в новых видеокартах Navi решила сделать с точностью до наоборот. То есть, да, в Radeon RX 5700 XT и RX 5700 поддержка технологии CrossFire отсутствует. Если вы попытаетесь установить две карты Navi, скажем, в новейшую материнскую плату на чипсете X570, где линии PCIe 4.0 разделены между двумя слотами PCIe 3.0 x8, эквивалентными по пропускной способности PCIe 3.0 x16, опция активации режима CrossFire не появится.

В официальном комментарии источнику представитель AMD высказал официальную позицию по этому вопросу. И она следующая: AMD решила сосредоточиться на поддержке режима распределения нагрузки в многопроцессорных графических конфигурациях в API DirectX 12 и Vulkan. Таким образом, режим multi-GPU, использовавшийся в старых API DirectX 11, DirectX 9 и OpenGL, больше не поддерживается.

Пользователям, которые рассматривают вариант использования связки из двух видеокарт в одной системе, стоит учитывать этот момент при выборе адаптеров.

Источник: TechPowerUp