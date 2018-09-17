AMD представила высокопроизводительные мобильные APU Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания AMD продолжает активно наращивать ассортимент процессоров. Сегодня в каталоге чипмейкера из Саннивейла прописалась парочка новых высокопроизводительных мобильных APU. Речь о моделях AMD Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H семейства Raven Ridge, изготавливаемых с использованием 14-нм техпроцесса.

В распоряжении обоих гибридных процессоров имеются четыре ядра x86-64 c поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200, а также графическое ядро на архитектуре Vega. У AMD Ryzen 7 2800H графическая составляющая представлена Vega 11 (704 потоковых процессора, 1,3 ГГц), а у Ryzen 5 2600H – Vega 8 (512 потоковых процессоров, 1,1 ГГц).

По сути, новые Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H – это своего рода копии уже знакомых нам чипов Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U. Главное отличие новинок от нынешних решений серии Ryzen Mobile заключается в повышенных частотах и, как следствие, выросшем тепловыделении. Старшая модель Ryzen 7 2800H характеризуется частотами 3,3-3,8 ГГц, а младшая Ryzen 5 2500U – 3,2-3,6 ГГц. То есть, да, в сравнении с Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U максимальная частота осталась прежней. Что касается показателя TDP, оно заявлено равным 45 Вт против 15 Вт у вышедших ранее Ryzen Mobile.

Первые ноутбуки и моноблочные ПК с гибридными процессорами AMD Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H должны быть представлены в течение ближайших нескольких недель.

Источник: ComputerBase