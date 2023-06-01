AMD продемонстрировала возможности ИИ-блока Ryzen XDNA AI в ноутбуке ASUS Strix Scar 17

Во время проведения выставки Computex 2023 компания AMD продемонстрировала движок AMD Ryzen XDNA AI, работающий на ноутбуке. Отмечается, что AMD работает над тем, чтобы подготовить ОС и экосистему ПО к сценариям использования ИИ локально на ПК.

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Демонстрация проводилась на ноутбуке Asus Strix Scar 17, оснащенном процессором AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4) и видеокартой Radeon 780M (RDNA 3). У AMD также был ноутбук Asus ROG Zephyrus G14, демонстрирующие те же возможности.

Движок XDNA AI — это специальный ускоритель, который находится на кристалле вместе с ядрами CPU. Он призван выполнять рабочие нагрузки ИИ невысокой интенсивности, такие как обработка аудио, фото и видео. При этом он сможет выполнять такие задачи с меньшим энергопотреблением, чем при использовании ресурсов CPU или GPU, и лучшим временем отклика, чем при работе с онлайн-сервисами. Тем самым достигается повышение производительности и экономия заряда батареи.

Движок может обрабатывать до 4 одновременных потоков ИИ, хотя его можно быстро перенастроить для обработки различного количества потоков. Он также обрабатывает инструкции INT8 и bfloat16, причем эти типы данных с более низкой точностью обеспечивают гораздо более высокую энергоэффективность, чем другие типы данных. AMD утверждает, что этот движок работает быстрее, чем нейронный движок, присутствующий в процессорах Apple M2. Движок подключен непосредственно к подсистеме памяти чипов, поэтому он использует общий пул согласованной памяти с CPU и интегрированным GPU. Это снижает потребности в передаче данных, а также повышает энергоэффективность и производительность.

На демонстрационном ноутбуке в диспетчере устройств движок ИИ отображается как AMD IPU Device. Однако во время тестов нет возможности наблюдать нагрузку или другую телеметрию от ядер. К сожалению, не все тестовые задачи работали должным образом. Например, из-за проблем с ПО не удалось напрямую сравнить производительность движка XDNA AI на ПК и онлайн-сервиса Azure ONNX EP. Предполагалось, что встроенный ИИ-движок Ryzen будет иметь меньшую задержку, чем сервис Azure. В то же время можно было видеть, как движок обрабатывал задачу по распознаванию лиц. Также тестовый пакет показал работу ИИ на процессоре AMD Ryzen 7040. Компания активно работает над увеличением количества приложений, которые могут использовать его движок ИИ.

Источник: tomshardware