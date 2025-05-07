AMD Radeon RX 9060 XT появилась в магазине и оснащена16 ГБ памяти

Бразильский магазин опубликовал страницу еще невыпущенной AMD Radeon RX 9060 XT. Она имеет 16 ГБ, в отличие от основных конкурентов.

Близкий, хотя и не объявленный, анонс AMD новых недорогих видеокарт Radeon, не является неожиданностью. По слухам, компания работает над видеокартами Radeon RX 9070 GRE и Radeon RX 9060 XT. Релиз первой ожидается на днях, относительно второй информации меньше.

Radeon RX 9060 XT еще не была официально подтверждена AMD, но ее характеристики просачивались в интернет в течение недель. Самая интересная деталь в том, что AMD готовит модели с 8 ГБ и с 16 ГБ встроенной памяти. Карта работает на чипе Navi 44 с 2048 потоковыми процессорами.

По данным бразильского ритейлера Terabyteshop, производитель Gigabyte выпустит версию OC, с фабричным разгоном и 16 ГБ памяти. На данный момент это единственная модель RX 9060 XT, представленная на сайте магазина (сейчас страница неактивна). В характеристиках нет цены и даты выхода.

В спецификации упоминается один 8-контактный разъем питания, но требование к мощности БП составляет огромные 850 Вт. Обычно даже разогнанные модели RX 9070 требуют не более 750 Вт, а поддержка начинается с 550 Вт, поэтому это кажется ошибкой. Карта имеет тройной вентилятор и 2,5-слотовую компоновку. Вот ее характеристики:

модель — GV-R9060XTGAMING OC-16GD

— GV-R9060XTGAMING OC-16GD Память — 16 ГБ GDDR6

— 16 ГБ GDDR6 Максимальное разрешение — 7680×4320

— 7680×4320 Поддержка нескольких дисплеев — 4

— 4 Формфактор — ATX

— ATX Поддержка DirectX — API DirectX 12

— API DirectX 12 Поддержка OpenGL — 4.6

— 4.6 Требования к питанию — 850 Вт

— 850 Вт Разъемы питания — 1x 8-контактный

— 1x 8-контактный Выходы на дисплей — 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1a

По неофициальным данным ожидается, что AMD объявит Radeon RX 9060 XT 21 мая, во время выступления на Computex 2025. Компания пока не подтвердила характеристик видеокарты или цен. С видеокартой будут конкурировать Intel B580 и B570 p 12 ГБ и 10 ГБ памяти соответственно, а также NVIDIA RTX 5060 только с 8 ГБ, которая выйдет 19 мая.

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Источник: VideoCardz