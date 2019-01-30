AMD смогла получить прибыль по итогам минувшего квартала и 2018 года

Компания AMD опубликовала отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2018 года и всего 2018 года.

Отмечается, что в четвёртом квартале 2018 года компания AMD получила совокупный доход в сумме $1,42 млрд, что на 6% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. В основном, прирост обусловлен успехами подразделения Computing and Graphics. Валовая маржа в отчётном периоде составила 38% против 34% в четвёртом квартале 2017 года. При этом в результат отчётного квартала включены поступления в сумме $45 млн, связанные с лицензированием старых технологий. Также отмечается, что увеличение показателя валовой маржи связано с продажами процессоров Ryzen и EPYC, которые очевидно обладают более высокими показателями прибыльности.

По итогам четвёртого квартала 2018 года компания AMD получила небольшую операционную прибыль – всего $28 млн. Но это однозначно лучше результатов четвёртого квартала 2017 года, когда был получен операционный убыток в сумме $2 млн. Улучшение финансовых показателей связано с ростом продаж высоко маржинальных продуктов в сегменте Computing and Graphics. В отчётном периоде удалось получить чистую прибыль в сумме $38 млн, хотя годом ранее компания получила чистый убыток в размере $19 млн. Показатель прибыли на каждую акцию составил $0,04.

По итогам всего 2018 года компания AMD получила совокупный доход в сумме $6,48 млрд. Это на 23% превышает результат 2017 года. Рост доходов обусловлен успехами сегмента Computing and Graphics. Валовая маржа за год увеличилась с 34% до 38%. Этому способствовали успешные продажи новых продуктов в рамках линеек Ryzen, EPYC и Radeon.

В 2018 году AMD получила операционную прибыль в сумме $451 млн. В 2017 году этот показатель составлял $127 млн. По итогам года компания получила $337 млн чистой прибыли, хотя предыдущий год был закончен с чистым убытком в сумме $33 млн. Показатель прибыли на каждую акцию зафиксирован на уровне $0,32.

Также AMD поделилась прогнозами на первый квартал 2019 года и весь 2019 год. В первом квартале ожидается выручка на уровне $1,25 млрд (+/- $50 млн). Это на 24% меньше результата первого квартала 2018 года. Причиной тому называется ожидаемое снижение продаж видеокарт из-за наличия больших складских запасов готовых устройств, а также снижение спроса на видеокарты для майнинга криптовалют. Также ожидается снижение поступлений от продаж изготавливаемых на заказ чипов (речь о процессорах для игровых консолей). Вместе с тем, доход от продаж устройств линеек Ryzen, EPYC и GPU Radeon для центров обработки данных должен увеличиться. Что касается всего 2019 года, то компания AMD ожидает незначительного роста суммы полученного дохода, который будет измеряться однозначным процентным показателем. Рост доходов обеспечат продукты Ryzen, EPYC и GPU Radeon для центров обработки данных.

Источник: techpowerup