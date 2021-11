AMD випустила драйвер Radeon Adrenalin 21.10.3 — з оптимізаціями для Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV і Doom Eternal

26 жовтня AMD випустила оновлення графічного драйвера Radeon Adrenalin версії 21.10.3. Ключові нововведення свіжого релізу — оптимізації для ігор Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV і Doom Eternal.

Геймери з відеокартами Radeon RX 6800 XT та Radeon RX 6900 XT можуть розраховувати на приріст продуктивності до 21% у грі Marvel’s Guardians of the Galaxy у 4K із налаштуваннями Ultra у порівнянні з попереднім драйвером 21.10.2. Водночас в Age of Empires IV на Radeon RX 6800 XT обіцяють приріст до 45% у 4K при максимальних налаштуваннях графіки.

Також свіжий реліз графічного драйвера містить низку виправлень та покращень стабільності, зокрема усуває проблеми з вильотами Battlefield V, яка спостерігалась на Radeon RX 6600 та інших моделях, та появою артефактів на деяких персонажах в Cyberpunk 2077 при включенні функції Radeon Boost на Radeon RX 6700 XT та інших відеокартах.

З повним описом драйвера можна ознайомитись тут, а завантажити останню версію можна за цим посиланням.