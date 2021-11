Появились первые оценки Age of Empires IV — 84 балла на Metacritic и 86 баллов на OpenCritic

25 октября в сети появились первые обзоры Age of Empires IV. Продолжение знаменитой серии стратегий в реальном времени приняли очень тепло и признали новую часть образцовой RTS старой закалки, в которой почти нет недостатков.

На момент написания заметки средний рейтинг Age of Empires IV на Metacritic составляет 84 балла из 100 на основе 31 рецензии. На OpenCritic средняя оценка стратегии — 86 баллов из 100 на основе 37 обзоров, и 82% критиков рекомендуют игру.

Оценки некоторых известных зарубежных изданий:

В Age of Empires IV разработчики вернулись к основным механикам и идеям Age of Empires II (самой популярной игры франшизы), и, похоже, не прогадали. Как уже отмечалось выше, в основном журналисты хвалят новую часть и рекомендуют к прохождению, особенно поклонникам классических RTS. Техническое исполнение оказалось почти идеальное — в обзорах западной прессы отмечается почти полное отсутствие багов. Также все хвалят звук, озвучку и документальные кадры с повествованием о реальных исторических событиях. Говоря о недостатках, большая часть претензий — к графике. Местами игра выглядит крайне скромно по современным меркам. При этом с точки зрения художественного стиля в Age of Empires IV все отлично.

Age of Empires IV выходит 28 октября на ПК в Steam и Microsoft Store, и с первого дня будет доступна в каталоге Xbox Game Pass. Судя по первым впечатлениям, стратегия Relic Entertainment 85 имеет все шансы стать новой классикой жанра и лучшей в серии.