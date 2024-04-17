AMD выпустила настольные процессоры Ryzen PRO 8000G и мобильные чипы Ryzen PRO 8040

Сегодня AMD объявила новую серию процессоров Ryzen Pro. Компания распространила серию Hawk Point 8040 на ноутбуки и рабочие станции и предложила новые процессоры Ryzen 8000 Phoenix со встроенной графикой для настольных ПК. С пользовательскими версиями процессоров AMD стала первым производителем чипов x86, который вывел на рынок мобильных и настольных ПК свой нейронный процессор (NPU) для обработки искусственного интеллекта.

AMD заявляет, что ее мобильные процессоры с 16 TOPS имеют преимущество перед моделями Intel Core Ultra Meteor Lake с 11 TOPS NPU. AMD также сохраняет преимущество в общем показателе TOPS системы, который включает мощность как процессора, так и встроенной графики, с 39 TOPS по сравнению с 34 TOPS Intel. Настольные Ryzen 8000 от AMD также имеют встроенный чип NPU, который обеспечивает 16 TOPS, тогда как Intel еще не выпустила процессор для настольных ПК с чипом обработки ИИ.

Примечательно, процессоры AMD или Intel все еще не соответствуют условиям Microsoft для ПК следующего поколения с искусственным интеллектом, которые требуют 45 TOPS от NPU. Требование 45 TOPS предназначено для того, чтобы Microsoft могла запускать элементы искусственного интеллекта Copilot локально, и непонятно, как будущее обновление Windows, которое включит эту функцию, будет работать на этих процессорах. Для сравнения, чипы Snapdragon X Elite от Qualcomm дебютируют с 45 TOPS производительности NPU в середине года. Процессоры Apple M3 обеспечивают 18 TOPS производительности NPU, но, очевидно, на них не влияют требования Microsoft.

Мобильные AMD Ryzen Pro 8040 мобильные

Процессоры Ryzen Pro 8040 основаны на предыдущих чипах Hawk Point на базе Zen 4 без пометки Pro. Процессоры серии U рассчитаны на диапазон TDP 15-28 Вт, тогда как варианты HS делятся на 20-28 Вт и 35-54 Вт линейки Ryzen 9, 7 и 5. Количество ядер новых процессоров колеблется от 6 ядер и 12 потоков у Ryzen 5 до 8 ядер и 16 потоков у Ryzen 7 и 9. Младшие Ryzen 5 Pro 8540U не имеют встроенного NPU.

AMD поделилась сравнительными данными своих процессоров и чипов Intel. Компания заявляет о среднем преимуществе Ryzen 7 Pro 8840U на 15 Вт по сравнению с 15-ваттным процессором Intel Core Ultra 7 165U в рабочих нагрузках, которые охватывают многозадачность, рендеринг, общую производительность, графику и создание контента. Также заявлено о среднем преимуществе на 18% над 28 Вт Core Ultra 7 165H.

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По словам компании, Ryzen 9 Pro 8945HS мощностью 45 Вт для рабочих станций обеспечивает преимущество на 50%+ в видеопрограмме Topaz Labs на базе искусственного интеллекта над процессором Intel Core Ultra 9 185H мощностью 45 Вт и на 77% быстрее с Llama 2 LLM. AMD также поделилась тестами с более широким спектром моделей искусственного интеллекта. Заявленные преимущества в производительности колеблются от 5% до 23% для ряда программ, ориентированных на процессор.

Утверждается, что время автономной работы мобильных чипов на 46% превышает возможности процессора Intel Core Ultra 7 165H во время рабочего процесса в Teams и имеет небольшое преимущество перед процессором Apple M3 Pro. Однако чип Apple отсутствует в любом прямом сравнении.

Ryzen Pro 8000G для ПК

Серия Ryzen Pro 8000 для настольных ПК построена на основе предыдущей серии 8000G без индекса Pro. Все модели имеют встроенный чип ускорения искусственного интеллекта NPU. Все соответствующие спецификации остаются идентичными существующим потребительским моделям, процессоры имеют от 4 ядер и 8 потоков до 8 ядер и 16 потоков в семействах Ryzen Pro 3, 5 и 7. Стандартные модели 8000G имеют настраиваемый диапазон TDP 45-65 Вт, тогда как модели GE имеют меньшую мощность в 35 Вт.

В целом AMD заявляет о среднем росте на 19% по сравнению с Core i7-14700 от Intel, с пиком 3-кратного преимущества в графическом тесте Time Spy. Это и неудивительно, учитывая мощное сочетание процессора Zen 4 с видеочипом RDNA 3. AMD также заявляет о меньшем энергопотреблении от 33% до 76% в различных конфигурациях.

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Технологии AMD Ryzen Pro

Интегрированный набор технологий AMD Pro Technologies является ключевым отличием между моделями AMD Pro и стандартными потребительскими чипами. Этот аппаратно-программный пакет включает такие функции, как AMD Pro Security, которая включает несколько уровней безопасности, AMD memory guard, Microsoft Pluton и чип AMD Secure. Новые процессоры являются первыми для настольных компьютеров, которые имеют функцию безопасности Microsoft Pluton и удаленным управлением в облаке.

Функции AMD Pro Manageability упрощают инициализацию, создание образов системы и ее развертывание, а пакет AMD Pro Business Ready обеспечивает стабильность и включает гарантию качества и надежности.

Источник: Tom`s Hardware