В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвое урезали количество линий PCIe 4.0 для видеокарт и накопителей по сравнению с Phoenix 1

AMD анонсировала настольные процесорі APU Ryzen 8000G AM5 в двух вариантах: 8700G/8600G на основе архитектуры Phoenix 1 и 8500G/8300G на основе архитектуры Phoenix 2. При этом чипы Phoenix 2 будут иметь некоторые ограничения по сравнению с кристаллами Phoenix 1, которые касаются количества доступных линий PCIe. Это может ограничивать их применение бюджетными платформами.

Судя по спецификациям новой материнской платы Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE, чипы AMD Ryzen 8000G Phoenix 1 поддерживают 8 линий PCIe 4.0 для дискретных видеокарт и 4 линии PCIe 4.0 для твердотельных накопителей M.2 NVMe. Также поддерживается двухканальная оперативная память DDR5, которую рекомендуется использовать для расширения возможностей встроенных графических процессоров RDNA 3 (Radeon 700M).

В то же время для кристаллов Phoenix 2 эти возможности урезаны вдвое. По данным таблицы характеристик, такие чипы поддерживают только 4 линии PCIe 4.0 для дискретных видеокарт и только 2 линии PCIe 4.0 для накопителей. Также говорится о поддержке лишь одноканальной оперативной памяти, но это, скорее всего, опечатка.

При этом обе версии чипов AMD Ryzen 8000G не имеют поддержки PCIe 5.0 x16 для дискретных видеокарт, чем могут похвастаться настольные процессоры Ryzen 7000 (Raphael 1).

8 линий PCIe 4.0 должно быть достаточно для большинства высокопроизводительных видеокарт. Однако урезанная поддержка SSD PCIe 4.0 x2 и 4 линий для видеокарт можно считать недостатком кристаллов Phoenix 2. Сама AMD указывает в общей сложности 20 (16 доступных) линий PCIe 4.0 для версий Phoenix 1, но Phoenix 2 имеет только 14 (10 доступных) линий.

Источник: wccftech