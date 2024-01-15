Новости Устройства 15.01.2024 в 18:41 comment views icon

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвое урезали количество линий PCIe 4.0 для видеокарт и накопителей по сравнению с Phoenix 1

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвое урезали количество линий PCIe 4.0 для видеокарт и накопителей по сравнению с Phoenix 1

AMD анонсировала настольные процесорі APU Ryzen 8000G AM5 в двух вариантах: 8700G/8600G на основе архитектуры Phoenix 1 и 8500G/8300G на основе архитектуры Phoenix 2. При этом чипы Phoenix 2 будут иметь некоторые ограничения по сравнению с кристаллами Phoenix 1, которые касаются количества доступных линий PCIe. Это может ограничивать их применение бюджетными платформами.

Судя по спецификациям новой материнской платы Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE, чипы AMD Ryzen 8000G Phoenix 1 поддерживают 8 линий PCIe 4.0 для дискретных видеокарт и 4 линии PCIe 4.0 для твердотельных накопителей M.2 NVMe. Также поддерживается двухканальная оперативная память DDR5, которую рекомендуется использовать для расширения возможностей встроенных графических процессоров RDNA 3 (Radeon 700M).

В то же время для кристаллов Phoenix 2 эти возможности урезаны вдвое. По данным таблицы характеристик, такие чипы поддерживают только 4 линии PCIe 4.0 для дискретных видеокарт и только 2 линии PCIe 4.0 для накопителей. Также говорится о поддержке лишь одноканальной оперативной памяти, но это, скорее всего, опечатка.

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвое урезали количество линий PCIe 4.0 для видеокарт и накопителей по сравнению с Phoenix 1

При этом обе версии чипов AMD Ryzen 8000G не имеют поддержки PCIe 5.0 x16 для дискретных видеокарт, чем могут похвастаться настольные процессоры Ryzen 7000 (Raphael 1).

8 линий PCIe 4.0 должно быть достаточно для большинства высокопроизводительных видеокарт. Однако урезанная поддержка SSD PCIe 4.0 x2 и 4 линий для видеокарт можно считать недостатком кристаллов Phoenix 2. Сама AMD указывает в общей сложности 20 (16 доступных) линий PCIe 4.0 для версий Phoenix 1, но Phoenix 2 имеет только 14 (10 доступных) линий.

Источник: wccftech

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