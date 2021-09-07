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В базе данных агентства FCC, сертифицирующего в США электронные устройства и оборудование связи, была обнаружена обновленная версия магнитной зарядки Apple MagSafe с кодом модели A2548, которая на чертежах выглядит почти идентично оригинальной модели A2140.

В сертификационной документации FCC упоминается, что устройство прошло проверку на совместимость со «старыми телефонами» («Legacy Phone») A2176, A2172, A2341 и A2342 (актуальная линейка iPhone 12), а также четырьмя «новыми телефонами» («New Phone»). Очевидно, что под «новыми телефонами» скрывается новое поколение iPhone 13. По крайней мере, это полностью согласуется с предыдущими утечками, что модельный ряд iPhone 13 будет аналогичен линейке 2020 года: останутся те же четыре модели по аналогии с актуальной линейке iPhone 12, включая 5,4-дюймовую Mini, без каких-либо кардинальных изменений по части дизайна. То есть, эта новая ревизия MagSafe должна быть совместима с iPhone обоих поколений.

На одном из схематических изображений демонстрируется возможность присоединения магнитного кольца к AirPods. На самом деле существующую магнитную зарядку MagSafe тоже можно использоваться для зарядки наушников, но она не будет примагничиваться к кейсу, как это происходит с iPhone 12.

Предыдущие утечки указывали, что iPhone 13 оснастят усиленным массивом магнитов для более надежного сцепления. Также проскакивали сообщения о более крупной катушке MagSafe, что позволит увеличить мощность и скорость беспроводной зарядки.

Анонс iPhone 13 ожидается на презентации Apple, которая, по слухам, состоится 13 сентября. Позже сегодня, как ожидается, Apple подтвердит дату, разослав официальные приглашения на ивент.