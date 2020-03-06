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Американский сервис проката электросамокатов Bird представил электромопед Scoot Moped для более комфортного передвижения

Американский сервис проката электросамокатов Bird представил электромопед Scoot Moped для более комфортного передвижения

Американский сервис проката электросамокатов Bird представил электромопед Scoot Moped для более комфортного передвижения


Ехать сидя удобнее, чем ехать стоя. И это утверждение справедливо не только для общественного, но и для индвидуального электространспорта. Именно поэтому американский сервис по прокату электросамокатов Bird представил новую модель Scoot Moped, которая представляет собой электромопед с комфортным сидением. Ею уже можно взять напрокат в Остине (Техас, США).

На этапе прототипа модель была известна под именем Bird Cruiser, однако в компании решили, что коммерческая версия получит другое название. Бренд Scoot появился в сервисе Bird благодаря приобретению одноименной конкурирующей компании, очевидно, таким образом руководство решило развести «самокатное» и «велосипедное» направления.

У электромопеда (или электровелосипеда) Scoot Moped есть ящик за задним сидением, в котором хранятся два защитных шлема разного размера. В модели используются пара зеркал заднего вида, 20-дюймовые широкие колеса, двойная задняя подвеска и гидравлические дисковые тормоза. Максимальная скорость ограничена на отметке 32 км/ч (20 миль/ч).

Напомним, что в прошлом году американский сервис Bird начал выпускать собственные электросамокаты Bird One, предназначенные не для проката, а для продажи конечным пользователям. В свою очередь аналогичные по формату электромопеды есть и в продуктовой линейке компании Segway-Ninebot.

Источник: Electrek

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