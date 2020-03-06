Американский сервис проката электросамокатов Bird представил электромопед Scoot Moped для более комфортного передвижения

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Ехать сидя удобнее, чем ехать стоя. И это утверждение справедливо не только для общественного, но и для индвидуального электространспорта. Именно поэтому американский сервис по прокату электросамокатов Bird представил новую модель Scoot Moped, которая представляет собой электромопед с комфортным сидением. Ею уже можно взять напрокат в Остине (Техас, США).

На этапе прототипа модель была известна под именем Bird Cruiser, однако в компании решили, что коммерческая версия получит другое название. Бренд Scoot появился в сервисе Bird благодаря приобретению одноименной конкурирующей компании, очевидно, таким образом руководство решило развести «самокатное» и «велосипедное» направления.

У электромопеда (или электровелосипеда) Scoot Moped есть ящик за задним сидением, в котором хранятся два защитных шлема разного размера. В модели используются пара зеркал заднего вида, 20-дюймовые широкие колеса, двойная задняя подвеска и гидравлические дисковые тормоза. Максимальная скорость ограничена на отметке 32 км/ч (20 миль/ч).

Напомним, что в прошлом году американский сервис Bird начал выпускать собственные электросамокаты Bird One, предназначенные не для проката, а для продажи конечным пользователям. В свою очередь аналогичные по формату электромопеды есть и в продуктовой линейке компании Segway-Ninebot.

Источник: Electrek