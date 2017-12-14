Американский стартап представил электрогрузовик Thor ET-One с запасом хода от 160 км и стоимостью от $150 тыс., который собирается побороться за рынок с Tesla Semi

Стартап из Лос-Анджелеса Thor Trucks представил прототип электрического грузовика ET-One, который призван составить конкуренцию аналогичной модели Tesla Semi. Создатели проекта с весьма необычным дизайном обещают выпустить свое детище на рынок уже в 2019 году, а пока предлагают заинтересованным клиентам опробовать электрогрузовик на тест-драйве.

Сразу отметим, что это не полноценная разработка с нуля и до готового продукта – стартап взял за основу дизельный грузовик производства Navistar, оснастил его усиленными мостами Dana и установил электрические моторы Hydro-Quebec TM4 суммарной мощностью от 300 до 700 л.с. (в зависимости от модификации модели). Блок аккумуляторов модульный, может собираться под требования заказчика и достигать емкости 1 МВтч. Грузоподъемность грузовика составляет 36,3 тонны (80,000 lbs) – ровно столько же, сколько у Tesla Semi.

Создатели модели Thor ET-One пока не открыли предзаказы, но уже определились с ценой – базовая версия с запасом хода 160 км (100 миль) будет стоить $150 тыс., а топовая с запасом хода 480 км (300 миль) – $250 тыс. Для сравнения, базовая Tesla Semi с запасом хода 480 км стоит $150 тыс., более дальнобойный вариант с запасом хода 800 км – $180 тыс. и наконец самая продвинутая премиум-версия с максимальным оснащением обойдется покупателям в $200 тыс.

Отметим, что двум основателям стартапа Thor Trucks Дакоте Семлеру и Джордано Сордони всего по 25 лет, при этом финансируется проект за счет средств от других бизнесов Семлера, включающих компанию по продаже недвижимости и винодельни его родителей. Оба основателя не имеют технического инженерного образования, однако они привлекли в свою компанию специалистов, работавших у таких автопроизводителей, как Navistar, BYD и Faraday Future.

В данный момент стартап Thor Trucks ведет подготовку к мелкосерийному выпуску грузовиков ET-One в 2019 году, а также работает над другими проектами, подразумевающими перевод на электрические рельсы грузовиков других форматов.

Источник: Electrek, Thor Trucks