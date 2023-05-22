Американец во время развода спрятал $500 000 в биткоинах — и проиграл (экс-жена наняла криптоохотника)

Охота на скрытые криптовалютные хранилища во время развода создало совершенно новую категорию должностей судебных следователей, которых уже прозвали криптоохотниками, и именно с ними пообщалось издание CNBC. Кратко пересказываем их истории.

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Финансовая измена

Домохозяйка из Нью-Йорка Сарита (имя изменено) заподозрила что-то «неладное» через несколько месяцев после бракоразводного процесса. Оказалось, что ее муж, зарабатывавший $3 млн в год, почти не имеет активов.

Заручившись поддержкой судебно-бухгалтерского эксперта женщина начала поиски и за полгода нашла «тайник» в виде 12 биткоинов, которые на тот момент стоили полмиллиона долларов.

«Я знаю о биткоине и подобных вещах, просто очень мало. Мы не обсуждали это и не инвестировали вместе. Это был шок», – говорит Сарита, которая пробыла в браке более 10 лет.

Согласно опросу NBC News, 1 из 5 американцев инвестировал в криптовалюту, торговал или использовал ее, причем большинство из них – мужчины от 18 до 49 лет. Адвокаты говорят, что отыскать криптосредства при разводах все труднее, а законодательство не успевает за появлением новых способов заработка и цифровых хранилищ, которые в основном существуют вне досягаемости централизованных посредников, таких как банки.

Адвокат Ким Наттер впервые столкнулась с «криптовалютной изменой» в 2015 году, однако штат Флорида, в котором она работает, только недавно включил термин «криптовалюта» в стандартный запрос на получение документов — ключевую часть установления супружеского имущества во время процесса развода.

Профессия «криптоохотник»

Охота на скрытые криптовалютные хранилища при разводе создала совершенно новую категорию должностей судебных следователей. Издание CNBC пообщалось с несколькими так называемыми криптоохотниками, и они сказали, что некоторые супруги стали очень искусными в сокрытии своих финансовых следов.

«Дело в том, что криптовалюта не регулируется ни одним централизованным банком, поэтому обычно вы не можете вызвать кого-то в суд и получить документы и информацию, связанную с чьими-либо криптовалютными активами», — сказала адвокат по разводам Келли Беррис. Курс Мікросервісна архітектура. Опануєте головні принципи розробки мікросервісної архітектури та навчиться проєктувати незалежні сервіси. Отримати інформацію про курс

Идеальный способ получить информацию о «криптотайниках» – вызвать эту информацию в суд из централизованной криптобиржи, говорят адвокаты. В противном случае процесс часто предполагает судебно-медицинский анализ компьютера или телефона, мужа или жены, для определения адреса кошелька и последующего анализа блокчейна.

«Эти компании ведут учет так же, как ваш брокер в Morgan Stanley сохраняет учет ваших соглашений», — сказал Ник Химонидис, судебный следователь из Нью-Йорка.

Когда Химонидис приступил к охоте на криптовалюту, его поиски включали биткоин, эфириум и еще несколько монет. Сейчас на CoinMarketCap представлено более 24 000 криптовалют с общей рыночной капитализацией в $1,1 триллиона.

‎Конфиденциальные токены и «‎холодные кошельки»

Один из основных принципов биткоина – его публичная книга, хранящая все транзакции с токенами в истории. Однако существует подгруппа «конфиденциальных токенов», имеющих встроенные функции анонимности. Такие монеты, как monero, dash и zcash, работающие на собственных блокчейнах, скрывают практически все детали транзакции, включая личность отправителя и получателя, а также сумму транзакции.

Химонидис сказал, что практически невозможно отследить и деанонимизировать транзакции в monero, хотя в одном случае обнаружил monero стоимостью около $700 000 долларов на MacBook.

Криптоохотники в основном уделяют внимание поиску именно конфиденциальных токенов, а также так называемых «холодных кошельков». При использовании такого хранилища частные ключи или пароли, позволяющие перемещать криптовалюту, хранятся на устройствах, не подключенных к Интернету.

Устройства типа Thumb Drive, такие, как Trezor или Ledger, предлагают способ, защищающий как криптовалюту, так и ключи доступа к ней. Криминалист Марк ДиМайкл, работающий в сфере судебно-бухгалтерской экспертизы более 14 лет, рассказал о случае, когда пара во время развода не могла прийти к согласию из-за защищенного паролем устройства Ledger.

«У жены был Ledger, но она не знала ни PIN-кода, ни пароля. А мужчина знал PIN-код, но не имел устройства. Никто не мог получить доступ к средствам без сотрудничества с другим», – говорит ДиМайкл.

Асимметричная криптография и смешивание криптоактивов

Часто люди используют пару из закрытого и открытого ключей для электронной почты или криптокошельков, что является процессом известным как асимметричная криптография. Закрытый ключ – это приватный безопасный код, который предоставляет владельцу доступ к его криптохранилищу, тогда как открытый ключ – это уникальный адрес криптокошелька. С помощью последнего можно найти полную историю каждой транзакции, осуществленной в этом кошельке, после чего обратиться в конкретную криптобиржу за подробной информацией.

Билл Каллахан из Blockchain Intelligence Group говорит, что поток средств также может показать, было ли что-то специально скрыто с помощью обфускации (запутывание кода), такой как смешиватель криптоактивов. Такая техника помогает скрыть денежные средства, смешивая токены с пулом активов других лиц на платформе.

Еще один из случаев в адвокатской криптопрактике обнаружил около $2,3 млн, которые были выведены из аккаунта Coinbase в течение нескольких месяцев после начала бракоразводного процесса. Цифровые монеты не были переведены на фиат, а перемещены в качестве криптовалюты на адреса за пределами Coinbase в серии из примерно 14 исходящих переводов.

«Все это оказалось в двух-трех разных кошельках в иностранной валюте — в таком месте, как Coinbase, но в иностранной стране, которая не работает в США и не подпадает под действие их законов и юрисдикции», — сказал следователь Ник Химонидис.

ДиМайкл сказал, что сталкивался с подобными проблемами в случаях, когда средства были перечислены на глобальный счет Binance, поэтому он не мог вызвать записи, поскольку они находились в неприкосновенной юрисдикции.

Отслеживание активов становится особенно сложным, когда инвесторы начинают перемещать свои токены через блокчейны. ДиМайкл сказал, что «скачок по цепочке» – когда человек очень быстро переходит с одного блокчейна на другой – становится все более распространенной техникой, которая используется для того, чтобы запутать следователей.

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Проблемы с оценкой криптоимущества

Но даже когда обе стороны бракоразводного процесса совершенно открыты в криптоактивах, процесс осложняется нестабильностью на рынке криптовалют. Один из клиентов, например, ликвидировал свою долю в dogecoin примерно за $5000 во время развода, а за полгода его имущество стоило бы почти $1 миллион.

В штате Нью-Йорк предусматривают равномерное распределение – каждый получает 50% имущества, накопленного в браке, что удобно и в случае с криптовалютой и акциями.

Оценка и раздел имущества супругов может стать особенно проблематичным, когда супруги диверсифицируют свой криптопортфель с помощью метавселенной и незаменимых токенов, или NFT. Несмотря на то, что рынок NFT в общей сложности потерял почти $2 триллиона с момента своего пика в 2021 году, минимальная цена серии «синих фишек», таких, как Bored Ape Yacht Club, все еще составляет более $80 000.

«NFT сводят меня с ума. Как мне найти настоящего эксперта для оценки NFT, что является моим долгом для суда? Это требует больше экспертных оценок, статей, гораздо больше науки и признания сообщества, что сложно, когда у вас есть что-то особенно похожее на NFT», – говорит адвокат Ким Наттер.

Налоговые последствия – еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при выборе способа распределения криптоактивов. Служба внутренних доходов США рассматривает криптовалюты как собственность, то есть всякий раз, когда человек тратит, обменивает или продает свои токены, то он регистрирует налогооблагаемое событие. Всегда существует разница между тем, сколько инвестор заплатил за свою криптовалюту, являющуюся основой расходов, и рыночной стоимостью на момент, когда ее тратил. Эта разница может вызвать налог на прирост капитала.