Ан-225 «Мрия» вылетел в Китай, чтобы доставить средства защиты от коронавируса в Польшу [видео]





После недавней модернизации и испытательных полетов крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия» отправился в коммерческий рейс. Как мы и предполагали, он напрямую связан с эпидемией коронавируса — самолет задействуют для перевозок грузов медицинского назначения из Китая в страны Европы.

Авиалайнер вылетел из аэропорта в Гостомеле «Киев-Антонов-2» и взял курс на Тяньцзинь в Китае. По пути самолет совершит посадку на дозаправку в крупнейшем городе Казахстана Алматы. Из Китая борт с грузом вылетит в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.

«Мрия» должна будет доставить из Китая 7 млн медицинских масок P2, несколько сотен тысяч защитных костюмов и несколько сотен тысяч защитных щитов. Доставка организовывается польскими компаниями KGHM Polska Miedź и Grupa Lotos.

«МРИЯ»Первый взлёт АН-225 «Мрия» после полутора годового перерыва. Вылетел в аэропорт Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19.У меня с этой «МРИЕЙ» своя история. Первый взлёт этого борта после независимости состоялся в трагический день 11 сентября 2001 года. Я тогда был студентом четвёртого курса факультета авиакосмических систем; многие из наших после окончания университета пошли работать как раз на Антонова. Взлёт АН-225 для многих из нас было большим событием. И вот спустя 19 лет я это увидел своими глазами. Это правда очень красиво.* * * * * * * * * * * * * * *Подписывайтесь на канал, там больше фотоhttps://t.me/mustafanayyem Опубліковано Mustafa Nayyem Субота, 11 квітня 2020 р.

По словам директора авиакомпании «Авиалинии Антонова» Михаила Харченко, предприятие ведет переговоры о выполнении специальных грузовых рейсов непосредственно в Украину. Они могут состояться уже во второй половине апреля. Один-два рейса закроют текущие потребности Украины в необходимых средствах защиты, так как Ан-225 способен перевозить в 1,5 раза более объемные грузы по сравнению с Ан-124.

Отметим, что «Мрия» стала шестым самолетом из флота ГП «Антонов», которое предприятие задействовало в перевозках грузов медицинского назначения. Доставку товаров для медиков из Китая в страны Европы и Америки уже выполняют пять украинских Ан-124 «Руслан» в рамках программы стратегических грузовых перевозок SALIS.

Напомним, что Ан-225 «Мрия» предназначен для транспортировки грузов массой до 250 тонн, а также крупногабаритных грузов в отсеке с размерами 43,3×6,4×4.4 м. В декабре 2018 года самолету исполнилось 30 лет, при этом в 2013 году Госавиаслужба Украины продлила сроки эксплуатации на 20000 лётных часов, 4000 полётов, 45 лет эксплуатации.

Источник: Avianews