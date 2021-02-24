Аналитик: Самая большая стратегическая ошибка Apple была в отказе от покупки Netflix





На протяжении последних лет Apple активно покупала различные компании и стратапы. Она поглотила Beats, Shazam, модемный бизнес Intel и другие компании, которые помогли ей укрепить свои позиции в различных сферах. Однако в перечень приобретений не попала Netflix. И по данным последних публикаций, в Apple рассматривают это как колоссальную ошибку.

Аналитик Дэн Айвз, который ранее предсказал, что Apple может продать рекордное количество iPhone в 2021 году, также раскритиковал некоторые решения компании. Одним из них является решение не покупать Netflix.

«На мой взгляд, самая большая стратегическая ошибка Джобса и Кука за последние 10-12 лет – это отказ от приобретения Netflix несколько лет назад», — заявил Айвз.

По его мнению, покупка Netflix дала бы Apple значительные преимущества в индустрии потокового видео и избавила бы от необходимости запускать собственный сервис с нуля. В настоящее время Netflix является третьим по популярности приложением в магазине Apple App Store в категории развлечений. Это позволяет предположить, что на этот сервис подписаны миллионы пользователей iPhone и iPad. Всего же сервис насчитывает 203 млн пользователей по всему миру. Собственному сервису Apple TV+ далеко до таких показателей, и компании есть к чему стремиться. В публикации говорится, что покупка студии даст Apple больше возможностей по выпуску контента для своего стримингового сервиса и поможет наверстать упущенное в отрасли.

Источник: wccftech