Аналитики: дефицит полупроводников продлится как минимум до первой половины 2022 года





О ситуации с нехваткой полупроводников написал AnandTech со ссылкой на исследование аналитиков TrendForce и оценку J.P. Morgan.

Не секрет, что последние несколько кварталов спрос на процессоры и прочие полупроводниковую продукцию запредельный — и от дефицита сейчас страдают почти все производители техники. И речь не только о консолях PS5, Xbox Series и GPU. Не хватает чипов уже и автомобильной индустрии, из-за чего многие производители, включая Tesla, вынуждены останавливать заводы. Разумеется, не последнюю роль во всем этом сыграла пандемия, замедлившая производство. Накануне сообщалось, что на ситуацию обратили внимание в Белом доме, так как нехватка полупроводников все сильнее бьет по экономике США — и нынешний президент Джо Байден распорядился провести аудит, чтобы найти возможные решения. Но соль в том, что мощности не резиновые и решить проблему в краткосрочной перспективе невозможно физически.

По прогнозу TrendForce, в первом квартале 2021 года первая десятка крупнейших производителей полупроводниковой продукции нарастит выручку на 20%, а все текущие мощности этих компаний уже сейчас забиты под завязку. В TrendForce считают, что в первом квартале на текущего лидера TSMC придется 56% от общего объемы рынка в денежном выражении. Следом за TSMC расположатся Samsung (18%), UMC (7%) и GF (7%).

Как отмечает Trendforce, пять крупнейших контрактных производителей продают продукции на миллиард долларов в квартал, а девять имеют годовую выручку более миллиарда долларов.