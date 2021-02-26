Аналитики: дефицит полупроводников продлится как минимум до первой половины 2022 года
О ситуации с нехваткой полупроводников написал AnandTech со ссылкой на исследование аналитиков TrendForce и оценку J.P. Morgan.
Не секрет, что последние несколько кварталов спрос на процессоры и прочие полупроводниковую продукцию запредельный — и от дефицита сейчас страдают почти все производители техники. И речь не только о консолях PS5, Xbox Series и GPU. Не хватает чипов уже и автомобильной индустрии, из-за чего многие производители, включая Tesla, вынуждены останавливать заводы. Разумеется, не последнюю роль во всем этом сыграла пандемия, замедлившая производство. Накануне сообщалось, что на ситуацию обратили внимание в Белом доме, так как нехватка полупроводников все сильнее бьет по экономике США — и нынешний президент Джо Байден распорядился провести аудит, чтобы найти возможные решения. Но соль в том, что мощности не резиновые и решить проблему в краткосрочной перспективе невозможно физически.
По прогнозу TrendForce, в первом квартале 2021 года первая десятка крупнейших производителей полупроводниковой продукции нарастит выручку на 20%, а все текущие мощности этих компаний уже сейчас забиты под завязку. В TrendForce считают, что в первом квартале на текущего лидера TSMC придется 56% от общего объемы рынка в денежном выражении. Следом за TSMC расположатся Samsung (18%), UMC (7%) и GF (7%).
Как отмечает Trendforce, пять крупнейших контрактных производителей продают продукции на миллиард долларов в квартал, а девять имеют годовую выручку более миллиарда долларов.
Аналитики крупного финансового холдинга J.P. Morgan поделились с MarketWatch своей оценкой сложной ситуации в полупроводниковой индустрии. Аналитик J.P. Morgan Харлан Сюр выделил три основные факторы нынешней нехватки полупроводников: повышенный спрос рядовых на фоне пандемии, новая волна повышения интереса к криптовалютам и майнингу и, как следствие, перегруженность производственных мощностей TSMC и Samsung.
В J.P. Morgan считают, что сейчас спрос на полупроводники на 10-30% превышает предложение, и потребуется как минимум 3-4 квартала, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще 1-2 квартала для пополнения запасов у клиентов/каналов сбыта, чтобы ситуация нормализовалась.
Эта оценка полностью согласуется с недавним докладом Bloomberg, где говорилось, что проблемы с поставками PS5 и Xbox Series могут продлиться весь 2021 год, включая праздничный период (ноябрь-декабрь 2021 года).
Ранее TSMC пообещала инвестировать более 28 миллионов долларов в расширение производственных мощностей в 2021 году, но здесь важно понимать, что производственные линии не строятся мгновенно — литографическое оборудование изготавливается на заказ. Кроме того, перед вводом в эксплуатацию станки дополнительно калибруют и тестируют, и это не тот случай, где практикуют спешку. Калибровка и пробный выпуск продукции занимает минимум несколько месяцев. К тому же, стоит учитывать, что весь цикл от поставки сырья до выхода готовой продукции тоже занимает немало времени. Иными словами, озвученный J.P. Morgan с учетом всего этого выглядит еще оптимистичным при нынешней ситуации.
Можно еще вспомнить, что TSMC недавно начала строительство новой фабрики на территории США, но первые линии заработают только в 2024 году и там будет выпускаться 5-нм продукция. Пока что 5-нм чипы TSMC выпускает только для Apple, в то же время новейшие мобильные SoC Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100 выпускаются на заводах Samsung с использованием ее собственного техпроцесса 5 нм, которые не совместим с узлом TSMC.
TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США