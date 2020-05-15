TSMC вложит $12 млрд в новый завод по выпуску 5-нм продукции в США





Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о намерении вложить $12 млрд в строительство новой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США. Фабрика создаст до 1600 рабочих мест и будет производить продукцию для американских компаний, уменьшив зависимость от китайских поставщиков.

В соответствующем пресс-релизе TSMC заявила, что «этот проект имеет исключительно важное стратегическое значение для стимулирования развития динамичной и конкурентоспособной американской полупроводниковой экосистемы, которая позволяет ведущим американским компаниям производить свои передовые полупроводниковые продукты в Соединенных Штатах».

Завод будет построен в течение девяти лет, а выпуск полупроводниковой продукции на нем будет осуществляться по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году, а первые линии заработают уже в 2024 году. Изготовленные на это заводе чипы будут применятся в бытовой электронике, включая смартфоны, а также в системах защиты высокого класса.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что чипы TSMC будут использоваться везде — от базовых станций 5G до истребителей F-35.

По последним данным, уже в этом году на фабриках TSMC начнется выпуск первых 5-нанометровых однокристальных систем для смартфонов (Apple A14/A14X и Huawei Kirin 1000), а в следующем по техпроцессу 5 нм TSMC будет осуществляться выпуск SoC для Huawei, MediaTek и Qualcomm, CPU для AMD, а также GPU для AMD и даже Intel. Примечательно, что у Intel только в США есть 11 заводов, но пока ни на одном предприятии не налажен выпуск 5-нм процессоров или чипсетов. К 2024 году Intel по идее должна освоить техпроцесс 5 нм, но это не точно.

По данным WSJ, американский завод TSMC будет выпускать по 20 тыс. полупроводниковых пластин ежемесячно.

Источник: Techpowerup