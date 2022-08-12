Английскому языку в Украине — особый статус [Инициатива Минкульта]

Министерство культуры и информационной политики (Минкульт) работает над законодательной инициативой с целью придания английскому языку в Украине особого статуса. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев, передает LB.ua.

Чиновник аргументировал, что только в одном законе об образовании есть ссылка на ст. 10 Конституции и английский как язык международного общения, поэтому была создана межведомственная рабочая группа по подготовке нового комплексного проекта закона. Инициатива призвана помочь украинскому обществу овладеть английским и стать «полноценными субъектами взаимоотношений на всех мировых рынках.

Сейчас Украина занимает лишь 40 позицию из 112 стран мира по отношению к уровню владения граждан английским языком, тогда как реальные показатели, по словам чиновника, еще хуже. И трансформация статуса английского языка должна решить эту проблему.

«Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций. Проект является определенной декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видению, что дополнительно необходимо будет сделать в отдельных планах и программах». по описанию инициативы

В то же время замминистра подчеркнул, что ни одно из положений проекта закона о статусе английского языка не будет и не может толковаться как направленное на сужение использования украинского языка.

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Пока проект находится на ранней стадии — фактически есть только идея. Как повлияет придание английскому языку особого статуса и какие сферы жизни это затронет, пока можно только догадываться. Можно вспомнить, что в свое время МОН собиралось сделать знание английского обязательным условием для поступления в вуз до 2023 года, и предположить, что именно таким образом будет расти роль английского языка после придания ему особого статуса — его включат в школьную программу как вторую иностранную и будут продвигать путем преподавания отдельных программ по выбору в университетах.