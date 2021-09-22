Анонсирован доступный ноутбук Microsoft Surface Go 3 с новыми чипами Intel, Windows 11 и ценой от $400

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Корпорация Microsoft анонсировала новую версию одного из самых доступных конвертируемых ноутбуков с ОС Windows – Surface Go 3. Данная модель получила новые процессоры Intel, которые обеспечивают прирост производительности на 60% по сравнению с предшественником.

Внешне новинка напоминает модель предыдущего поколения. Как и прежде, ноутбук содержит сенсорный 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1280 точек. Не претерпели изменений также камеры, динамики, интерфейсные разъёмы и даже размеры корпуса. Наиболее существенным отличием является аппаратная платформа. Вместо использовавшихся ранее процессоров Intel Pentium Gold 4425Y или Core m3 теперь предлагаются более производительные чипы Intel Pentium Gold 6500Y или Core i3-10100Y. Объём оперативной памяти может составлять 4 или 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ.

Ноутбук Microsoft Surface Go 3 работает под управлением новой операционной системы Windows 11 и поддерживает функцию распознавания лица пользователя Windows Hello. Коммерческие версии могут поставляться с ОС Windows 10 Pro или Windows 11 Pro. Также поддерживается возможность использования стилуса Microsoft Pen, но он не входит в комплект поставки. В качестве опции может устанавливаться модуль связи LTE. Ёмкость батареи не уточняется, но, по заверениям Microsoft, аккумулятор должен обеспечивать автономность на протяжении всего дня.

Конвертируемый ноутбук Microsoft Surface Go 3 уже доступен для предварительного заказа на некоторых рынка по стартовой цене от $399,99.

Источник: The Verge