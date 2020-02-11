Анонсирован смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip по цене $1380

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В рамках проведения презентации Galaxy UNPACKED 2020 компания Samsung анонсировала свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Данная модель выполнена в форм-факторе раскладушки.

Как отмечает производитель, в этой модели используется первое в своём роде гибкое стекло (Ultra Thin Glass, UTG). В раскрытом состоянии пользователям предлагается 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей с новым соотношением сторон 21.9:9 (разрешение 2636х1080 точек, 425 PPI). Если устройство положить на стол развернутым под углом 90 градусов, дисплей автоматически разделится на два 4-дюймовых экрана с возможностью просмотра различного контента на каждом из них. В сложенном состоянии смартфон сопоставим по размерам с небольшим бумажником и может поместиться в кармане.

При разработке устройства большое внимание было уделено шарниру. В этой модели используется новый двойной шарнирный механизм. В нём реализована новая запатентованная технология защиты от пыли и грязи. Она использует нейлоновые волокна, созданные методом микронарезки. Шарнир позволяет раскрыть половинки корпуса под разными углами, как экран ноутбука.

Новый форм-фактор позволяет реализовать различные режимы работы смартфона. Например, можно установить Galaxy Z Flip на горизонтальную поверхность и снять автопортрет, когда обе руки будут в кадре. Кстати, фронтальная камера размещена в сквозном вырезе посередине верхней части экрана. Она содержит 10-мегапиксельный сенсор и объектив с углом обзора 80 градусов и диафрагмой F/2.4.

На внешней стороне корпуса имеется небольшой дополнительный дисплей. На него может выводиться различная информация: время, уведомления, информация о входящих вызовах. Этот дисплей выполнен на базе технологии Super AMOLED, имеет диагональ 1,1 дюйма, разрешение – 300х112 точек, плотность размещения пикселей – 303 PPI.

На внешней стороне корпуса также расположена двойная камера. Она включает два 12-мегапиксельных модуля. Главный модуль содержит оптическую систему стабилизации изображения, систему автоматической фокусировки Dual Pixel и объектив с углом обзора 78 градусов и диафрагмой F/1.8. Второй сверхширокоугольный модуль дополнен объективом с углом обзора 123 градуса и диафрагмой F/2.2. Главная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает стандарт HDR10+, а также режимы Super Slow-mo и Hyperlapse.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip несёт на борту 8-ядерный процессор с частотой до 2,95 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживаются по одной карте Nano SIM и eSIM. Ёмкость комплектной батареи составляет 3300 мАч. Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC. Также сообщается о поддержке систем геолокации GPS, Galileo, Glonass и BeiDou, поддержке ANT+ и наличии порта USB Type-C. В раскрытом состоянии устройство имеет размеры 73,6×167,3×6,9-7,2 мм, а в закрытом состоянии – 73,6×87,4×15,4-17,3 мм. Масса составляет 183 г. В качестве операционной системы используется версия Android 10.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip можно будет купить с 14 февраля по цене $1380. Новинка будет доступна в фиолетовом и чёрном вариантах цветового исполнения корпуса. На некоторых рынках также будет доступна золотистая версия.