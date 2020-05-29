Анонсирована модификация сверхтонкого ноутбука Samsung Galaxy Book S на основе гибридного процессора Intel Lakefield

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Компания Samsung официально представила свой первый ноутбук Galaxy Book S на основе гибридного процессора Intel Lakefield с поддержкой Intel Hybrid Technology, который обеспечивает минимальное энергопотребление в случае простоя и достаточную производительность для комфортной работы в среде Windows 10.

Данная версия ноутбука Samsung Galaxy Book S оснащается 13,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением и сенсорным слоем, который в Outdoor-режиме способен выдать яркость 600 нит. Габаритные размеры металлического корпуса составляют 305,2×203,2×6,2-11,8 мм, а вес — всего 950 грамм, так что устройство можно легко переносить из одной локации в другую. Небольшое тепловыделение процессора позволило реализовать безвентиляторный дизайн системы охлаждения, так что ноутбук получился не только тонким, но и бесшумным.

Ноутбук оснащается 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и хранилищем данных на 256 или 512 ГБ в формате eUFS, при этом дополнительное пространство можно получить с помощью слота для карт памяти MicroSD объемом до 1 ТБ. За связь с внешним миром отвечают модули Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax, LTE6 (Cat 16) и Bluetooth 5.0, устройство также получило два разъема USB-C и комбинированный аудиоразъем. Емкость батареи составляет 42 Втч.

Владелец ноутбука Samsung Galaxy Book S также получит в свое распоряжение сканер отпечатков, датчик освещенности для автоматического включения подсветки клавиатуры, а также четыре динамика от AKG с поддержкой Dolby Atmos. Модель будет доступна в цветовых вариантах Earthy Gold и Mercury Gray, о стоимости и сроках доступа в продаже компании известит позднее.

Напомним, что впервые Windows-ноутбук Samsung Galaxy Book S был представлен в 2019 году, однако его первые версии были основаны на ARM-процессорах Qualcomm Snapdragon 8cx.

Источник: Samsung