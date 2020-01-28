Замечен необычный 5-ядерный процессор Intel Core i5-L16G7 семейства Lakefield





Тестовый пакет для оценки производительности компьютерных систем и их компонентов UserBenchmark зафиксировал новый процессор Intel семейства Lakefield. Речь идёт о чипе под названием Intel Core i5-L16G7, который обладает интересными и нетипичными характеристиками.

В частности, если верить программе, данный чип несёт на борту 5 вычислительных ядер и поддерживает выполнение 5 потоков инструкций. Базовая рабочая частота составляет 1,4 ГГц, а в Turbo режиме частота повышается до 1,75 ГГц. Этот процессор был обнаружен в составе устройства Samsung NP 767XCL. Серия NP у производителя включает ультрапортативные ноутбуки. Помимо указанного процессора система также включает 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ.

Что касается производительности, то в том же тесте UserBenchmark, новый чип заметно уступает процессору Intel Core i3-10110U (2 ядра, 4 потока, максимальная частота 4,1 ГГц). Но при этом чипы Lakefield изначально задумывались как экономичные решения с низким уровнем энергопотребления и тепловыделения, потому отставание в плане производительности выглядит вполне логичным. Для сравнения, наиболее производительные процессоры Lakefield будут обладать показателем TDP на уровне 5-7 Вт, в то время как для Core i3 типично значение 15 Вт.

Отметим, Intel Lakefield – это гибридные процессоры, использующие дизайн big.LITTLE, который ранее начал применяться в чипах ARM. Такой 5-ядерный процессор включает одно производительное ядро Sunny Cove (также используется в процессорах Intel Ice Lake) и четыре экономичных ядра Atom на базе архитектуры Tremont. Оба типа ядер изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Кроме того, система-на-чипе включает интегрированное графическое решение UHD Graphics Gen11 и набор системной логики, который изготавливается по нормам уже 22-нанометрового технологического процесса.

Как и в случае смартфонов, в зависимости от типа выполняемых в конкретный момент времени задач, все ядра такого гибридного процессора могут работать в тандеме или же могут быть задействованы отдельные кластеры. Такой подход позволяет гибко балансировать энергопотребление и производительность, исходя из текущих требований.

Как ожидается, готовые коммерческие продукты на базе процессоров Intel Lakefield выйдут до конца текущего года.

Источник: elchapuzasinformatico