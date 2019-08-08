Представлен Samsung Galaxy Book S — сверхтонкий сенсорный 13-дюймовый Windows-ноутбук на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8cx с LTE и автономностью 23 часа

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На мероприятии Galaxy Unpacked 2019 были представлены не только новые смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, но и ноутбук Samsung Galaxy Book S. Модель работает под управлением Windows 10, но в качестве центрального процессора используется ARM-решение от Qualcomm.

С точки зрения формата Samsung Galaxy Book S — это классический сверхтонкий 13,3-дюймовый ноутбук с матрицей с Full HD разрешением и сенсорным слоем (до 10 одновременных прикосновений). Габариты корпуса составляют 305,2×203,2×6,2-11,8 мм, а вес — 0,96 кг. Клавиатура оснащается подсветкой с автоматическим включением на основе датчика освещенности.

Центральный процессор представляет собой восьмиядерный 64-битный чипсет Qualcomm Snapdragon 8cx (2,84 ГГц + 1,8 ГГц), выполненный по 7 нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ (LPDDR4X), емкость хранилища памяти — 256 ГБ или 512 ГБ с поддержкой карт памяти microSD с объемом до 1 ТБ.

По словам представителей Samsung, этот процессор на 40% быстрее в вычислительных и на 80% быстрее в графических операциях, по сравнению с моделью Samsung Galaxy Book 2. При этом энергоэффективность решения не только увеличила автономность (по данным компании — до 23 часов в режиме просмотра видео от аккумулятора емкостью 42 Втч), но и позволила отказаться от активной системы охлаждения, так что Samsung Galaxy Book S полностью бесшумен.

Ноутбук Samsung Galaxy Book S также поддерживает Gigabit LTE (слот Nano SIM), GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Dolby Atmos, Windows Hello и оснащается сканером отпечатков пальцев, HD веб-камерой и портом USB Type-C.

Модели под управлением Windows 10 Home/Pro будут представлены в цветовых вариантах Earthy Gold и Mercury Gray на избранных рынках уже осенью по цене от $999.

Источник: The Verge