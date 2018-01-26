App Annie: В 4 квартале 2017 года из Google Play загрузили 19 млрд приложений (на 145% больше, чем из App Store), но владельцы iPhone потратили на софт в два раза больше денег ($11,5 млрд против $6 млрд)

Исследовательская компания App Annie опубликовала отчет, в котором сравнила количество загрузок приложений на платформах Android (Google Play) и iOS (App Store) в четвертом квартале 2017 года, а также доход, который принес мобильный софт его создателям.

По данным компании, рост количества смартфонов на развивающихся рынках привел к тому, что из цифрового магазина Google Play было загружено рекордное количество приложений – более 19 миллиардов только за четвертый квартал 2017 года. Это на 145% больше, чем было загружено за то же время владельцами смартфонов iPhone – менее 8 млрд загрузок.

Основными драйверами роста стали такие страны, как Индия, Индонезия и Бразилия, который по данному параметру выросли на 10% относительно результатов прошлого года. При этом в четвертом квартале по совокупному результату (Android + iOS) Индия впервые превзошла США.

Наиболее популярные категории приложений в Google Play – Игры, Финансы и Персонализация. Рост количества загрузок финансовых программ авторы отчета связывают как с постепенным переходом электронных банковских сервисов из формата веб-версий в формат мобильных приложений, так и к растущему интересу поьзователей к криптовалютам. На платформе iOS на первом месте по росту количества загрузок расположились приложения онлайн-магазинов и торговых сервисов, включая Aliexpress, Amazon и другие, на втором месте идут финансовые программы.

Если говорить не о количестве загрузок, а о потраченных на приложения средствах, то в однозначные лидеры выходит iOS. Только за четвертый квартал прошлого года обладатели iPhone потратили в App Store порядка $11,5 млрд, тогда как результаты Android-платформы оказались практически вдвое ниже: -95% и сумма порядка $6 млрд. При этом на обеих платформах наблюдается рост на уровне 20% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост по данному показателю пришелся на США, Германию, Тайвань и Южную Корею.

В App Annie особо отметили рост показателей приложений из категории Развлечения (Entertainment) – в 2017 году траты пользователей основных платформ iOS и Google Play выросли в четыре раза по сравнению с 2015 годом, при этом наибольший вклад пришелся на встроенные покупки (подписки на контент) в стриминговых приложениях.

Источник: Techcrunch