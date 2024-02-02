App Store в ЕС приносит лишь 7% глобального дохода Apple

Сегодня во время звонка с аналитиками и инвесторами о результатах деятельности Apple за 1 квартал 2024 года генеральный директор Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри прокомментировали недавно объявленные изменения в App Store в Европейском Союзе.

В частности, Маэстри обнародовал статистику о важности бизнеса Apple в App Store в Европейском Союзе, отметив, что на него приходится около 7% глобального дохода Apple от App Store, передаёт 9to5mac.

Отвечая на вопрос об изменениях в App Store в ЕС и о том, как они могут повлиять на финансовые показатели Apple, Кук сказал:

На прошлой неделе мы объявили о ряде изменений в Европе, которые начнут действовать с марта, то есть с последнего месяца первого календарного квартала, второго финансового квартала. Некоторые из объявленных нами изменений включают альтернативные возможности выставления счетов, альтернативные магазины приложений или маркетплейсы, если хотите. Мы также открываем NFC для новых возможностей для банковских и кошельковых приложений. Если вы подумаете о том, что мы делали на протяжении многих лет, то поймете, что мы уделяли особое внимание конфиденциальности, безопасности и удобству использования. Мы старались максимально приблизиться к прошлому с точки зрения того, что люди любят в нашей экосистеме, насколько это возможно. Но нам не удастся предоставить максимальное количество данных, которое мы могли бы предоставить, потому что мы должны соблюдать нормативные требования. С точки зрения прогнозирования выбора, который сделают разработчики и пользователи, очень трудно сделать это с точностью. Поэтому я посмотрю, что произойдет в марте.

Финансовый директор Лука Маэстри добавил:

Как сказал Тим, это изменения, которые мы будем внедрять в марте. Многое будет зависеть от выбора, который будет сделан. Для понимания, изменения касаются рынка ЕС, на который приходится около 7% нашего глобального дохода в App Store.

Во время этого самого звонка Кук анонсировал появление функций генеративного искусственного интеллекта в продуктах компании «в этом году».