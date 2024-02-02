Apple интегрирует функции генеративного искусственного интеллекта в свой софт «позже в этом году», — Тим Кук

Во время квартального звонка Apple с инвесторами, генеральный директор Тим Кук сообщил, что компания работает над генеративными функциями программного обеспечения с искусственным интеллектом, которые станут доступными для клиентов «позже в этом году». Это совпадает с информацией, что iOS 18 может стать «крупнейшим» обновлением в истории операционной системы, в том числе благодаря ИИ. Кук несколько раз упоминал генеративный ИИ, но конкретно не уточнял.

Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее. Это включает искусственный интеллект, на который мы продолжаем тратить огромное количество времени и усилий, и мы рады поделиться деталями нашей текущей работы в этой области позже в этом году. — Тим Кук.

Программные функции искусственного интеллекта — от расширенной обработки фотографий до совершенствования текстового редактора — были основной маркетинговой стратегии для смартфонов от Google и Samsung в последние месяцы, передаёт The Verge. Apple редко заявляет о своих будущих шагах, так что можно считать это признаком того, что компания имеет амбициозные планы интегрировать ИИ в свои программные платформы — iOS, iPadOS и macOS.

Позвольте мне только сказать, что я считаю, что перед Apple открываются огромные возможности с генеративным искусственным интеллектом, не вдаваясь в подробности и не забегая вперед. — сказал Кук в завершение звонка.

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