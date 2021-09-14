Apple анонсировала новый iPad Mini с более тонкими рамками, портом USB-C, поддержкой 5G и Apple Pencil 2-го поколения
Во время проведения своего специального мероприятия компания Apple анонсировала полностью новый планшет iPad Mini. По словам Тима Кука, это самое крупное обновление iPad mini. Устройство получило новый корпус с более тонкими рамками и закруглёнными углами, а также ряд других улучшений.
iPad Mini в настоящее время является самым маленьким планшетом Apple, даже несмотря на его увеличенные размеры. Несмотря на циркулировавшие слухи, новинка не получила Mini LED дисплей, а довольствуется обычным экраном Liquid Retina диагональю 8,3 дюйма с максимальной яркостью 500 нит. Ранее в модели iPad Mini использовался 7,9-дюймовый дисплей.
Дизайн iPad Mini оставался практически неизменным с момента дебюта этой компактной модели в 2012 году. Однако новая версия образца 2021 года всё же изменилась. Она имеет уменьшенные рамки по сравнению с iPad Mini 5 и новые цветовые варианты решения корпуса. Корпус на 100% изготовлен из переработанного алюминия. Apple заявляет, что в новом iPad Mini вычислительная производительность повышена на 40%, а производительность графической подсистемы возросла на 80%.
Новый планшет также оснащён портом USB Type-С и модернизированными камерами на передней и задней панелях, включая новую 12-мегапиксельную сверхширокую камеру на фронтальной панели, которая позволит планшету поддерживать функцию Apple Center Stage. Основная камера тоже имеет 12-мегапиксельный сенсор и оборудована объективом с диафрагмой f/1.8. Она поддерживает запись видео в разрешении 4K.
Среди прочих особенностей Apple iPad Mini нового поколения упоминаются сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения питания и стерео динамики. Apple iPad Mini также поддерживает связь Wi-Fi 6, 5G со скоростью загрузки до 3,5 Гбит/с, стилус Apple Pencil второго поколения, который крепится к боковой грани корпуса с помощью магнита.
Новый планшет Apple iPad Mini доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня по цене от $499. Его фактические продажи начнутся на следующей неделе.
Источник: The Verge