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Во время проведения своего специального мероприятия компания Apple анонсировала полностью новый планшет iPad Mini. По словам Тима Кука, это самое крупное обновление iPad mini. Устройство получило новый корпус с более тонкими рамками и закруглёнными углами, а также ряд других улучшений.

iPad Mini в настоящее время является самым маленьким планшетом Apple, даже несмотря на его увеличенные размеры. Несмотря на циркулировавшие слухи, новинка не получила Mini LED дисплей, а довольствуется обычным экраном Liquid Retina диагональю 8,3 дюйма с максимальной яркостью 500 нит. Ранее в модели iPad Mini использовался 7,9-дюймовый дисплей.

Дизайн iPad Mini оставался практически неизменным с момента дебюта этой компактной модели в 2012 году. Однако новая версия образца 2021 года всё же изменилась. Она имеет уменьшенные рамки по сравнению с iPad Mini 5 и новые цветовые варианты решения корпуса. Корпус на 100% изготовлен из переработанного алюминия. Apple заявляет, что в новом iPad Mini вычислительная производительность повышена на 40%, а производительность графической подсистемы возросла на 80%.

Новый планшет также оснащён портом USB Type-С и модернизированными камерами на передней и задней панелях, включая новую 12-мегапиксельную сверхширокую камеру на фронтальной панели, которая позволит планшету поддерживать функцию Apple Center Stage. Основная камера тоже имеет 12-мегапиксельный сенсор и оборудована объективом с диафрагмой f/1.8. Она поддерживает запись видео в разрешении 4K.

Среди прочих особенностей Apple iPad Mini нового поколения упоминаются сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения питания и стерео динамики. Apple iPad Mini также поддерживает связь Wi-Fi 6, 5G со скоростью загрузки до 3,5 Гбит/с, стилус Apple Pencil второго поколения, который крепится к боковой грани корпуса с помощью магнита.

Новый планшет Apple iPad Mini доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня по цене от $499. Его фактические продажи начнутся на следующей неделе.

Источник: The Verge