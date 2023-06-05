Apple анонсировала 15-дюймовый MacBook Air на M2 — от $1299

На WWDC 2023 Apple анонсировала долгожданную 15-дюймовую версию MacBook Air.

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Вес модели – 1,3 кг, а толщина – 11,5 мм. Как утверждает компания, устройство станет «самым тонким и самым лучшим в мире 15-дюймовым ноутбуком». Но здесь можно вспомнить о 15,6-дюймовом ноутбуке LG Gram – его толщина составляет 10,9 мм при массе около 1 кг.

MacBook Air будет доступен в 4 цветах (Starlight, Space Gray, Silver и Midnigh); имеет два порта USB-C Thunderbolt, зарядный разъем MagSafe и аудиовыход для наушников, а также оборудован фронтальной камерой 1080p и 6 динамиками с пространственным аудио.

15,3-дюймовый экран ноутбука с 5-миллиметровыми рамками имеет яркость 500 нит.

Устройство обеспечивает 18 часов автономной работы и будет поставляться с чипом M2 – вторым поколением ARM-чипов Apple Silicon.

Цены модели стартуют от $1299, а продажи стартуют на следующей неделе. Apple также обновила цены на модели, анонсированные на конференции в прошлом году: 13-дюймовый MacBook Air с M2 теперь стоит от $1099, а базовый M1 Air – от $999.

Apple утверждает, что новый Air будет в 12 раз быстрее предыдущих моделей с процессорами Intel и обеспечит до 18 часов автономной работы; обещают и вдвое большую производительность, яркость и время автономной работы по сравнению с конкурентными 15-дюймовыми ноутбуками Windows (модели не уточняли).

15-дюймовый MacBook Air – это выпуск среднего класса от Apple, у которой ранее был довольно большой разрыв в цене между предложениями 13-дюймовых MacBook и большими моделями премиум-класса. Устройство, вероятно, подойдет аудитории, требующей большего экрана, но не заинтересованной в дополнительной вычислительной мощности (и стоимости) 14- и 16-дюймовых моделей Pro.