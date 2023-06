XR-гарнітура, iOS 17 і нові Mac. Велика презентація Apple на WWDC23 (старт о 20:00)

5 червня о 20:00 за Києвом почнеться головна презентація Apple, яка відкриває щорічну конференцію розробників WWDC та обіцяє бути найважливішою подією за останнє десятиліття, адже на ній очікується анонс першої гарнітури змішаної реальності XR XR охоплює доповнену реальність (AR), віртуальну реальність (VR) і змішану реальність (MR) з кількома новими комп’ютерами Mac та наступними ключовими версіями ОС. Захід, який цьогоріч вперше з початку пандемії повертається до «живого формату‎», транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами з місця подій — кампусу Apple Park в Купертіно — в реальному часі.

Як завжди, основна презентація Apple за участю Тіма Кука та інших топменеджерів, де прозвучать головні анонси, транслюватиметься наживо на офіційному сайті Apple, у застосунку Apple TV та на сайті Apple Developer. Також її можна буде подивитися на YouTube, де віднедавна Apple транслює свої презентації (вікно нижче). Очікується, що вона триватиме понад 2 години.

Трансляція презентації Apple на WWDC23 в оригіналі англійською

Повний розклад семінарів та сесій, які також транслюватимуться онлайн, можна знайти на офіційному сайті Apple. До речі, спеціально для презентації нових пристроїв та оновлень софту Apple звела на території Apple Park дві нові великі споруди — одна з них, як повідомляють інсайдери, є демозоною, де охочі зможуть випробувати нашумілу гарнітуру.

You can see the new structures in this recent aerial photo. https://t.co/Bio8jm9aqR https://t.co/xu9gxFF6zS pic.twitter.com/pGqcH6Fodx

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2023