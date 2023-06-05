XR-гарнітура, iOS 17 і нові Mac. Велика презентація Apple на WWDC23 (старт о 20:00)

5 червня о 20:00 за Києвом почнеться головна презентація Apple, яка відкриває щорічну конференцію розробників WWDC та обіцяє бути найважливішою подією за останнє десятиліття, адже на ній очікується анонс першої гарнітури змішаної реальності XR XR охоплює доповнену реальність (AR), віртуальну реальність (VR) і змішану реальність (MR) з кількома новими комп’ютерами Mac та наступними ключовими версіями ОС. Захід, який цьогоріч вперше з початку пандемії повертається до «живого формату‎», транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами з місця подій — кампусу Apple Park в Купертіно — в реальному часі.

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Де і як дивитися

Як завжди, основна презентація Apple за участю Тіма Кука та інших топменеджерів, де прозвучать головні анонси, транслюватиметься наживо на офіційному сайті Apple, у застосунку Apple TV та на сайті Apple Developer. Також її можна буде подивитися на YouTube, де віднедавна Apple транслює свої презентації (вікно нижче). Очікується, що вона триватиме понад 2 години.

Трансляція презентації Apple на WWDC23 в оригіналі англійською

Повний розклад семінарів та сесій, які також транслюватимуться онлайн, можна знайти на офіційному сайті Apple. До речі, спеціально для презентації нових пристроїв та оновлень софту Apple звела на території Apple Park дві нові великі споруди — одна з них, як повідомляють інсайдери, є демозоною, де охочі зможуть випробувати нашумілу гарнітуру.

You can see the new structures in this recent aerial photo. https://t.co/Bio8jm9aqR https://t.co/xu9gxFF6zS pic.twitter.com/pGqcH6Fodx — Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2023

Які нові пристрої та оновлення ПЗ ми чекаємо на презентації?

Reality Pro / XR Pro ціна сягне $3000. У продаж новинка надійде після виходу iPhone 15 — у грудні або вже на початку 2024 року. Вона працюватиме на спеціальній операційній системі xrOS та виглядає як високотехнологічна пара гірськолижних окулярів, оснащена новим магнітним конектором для живлення, має вигнуту передню частину із додатковим зовнішнім екраном для демонстрації виразу обличчя та очей користувача та кілька зовнішніх камер для передачі відео та визначення положення/орієнтації в просторі та керування. Також гарнітура отримає пару екранів 4K, процесор M2, 16 ГБ ОЗУ та додатковий зовнішній акумулятор, який підключатиметься кабелем та виглядатиме як розтягнутий у розмірах MagSafe Battery Pack. Енергоспоживання майбутньої гарнітури Apple таке, що на одному заряді вона зможе працювати близько 2 годин. Попри дуже нескромний цінник Apple не планує особливо заробляти на гарнітурі — повідомляється, що ціна близька до собівартості, а маржа у цьому випадку рекордно низька, оскільки Apple прагне закріпитися на ринку. За даними Bloomberg, Apple — гаряче очікувана перша гарнітура змішаної реальності Apple, яка перебуває в активній розробці вже сім років (удвічі довше, ніж перший iPhone) та ознаменує вихід компанії у нову продуктову категорію вперше з моменту випуску Apple Watch у 2015 році. Якщо орієнтуватися на попередні чутки та інсайдерські повідомлення, гарнітура стане пристроєм ультрапреміум класу у корпусі зі скла, вуглецевого волокна та алюмінію — за попередніми даними,У продаж новинка надійде після виходу iPhone 15 — у грудні або вже на початку 2024 року. Вона працюватиме на спеціальній операційній системі xrOS та виглядає як високотехнологічна пара гірськолижних окулярів, оснащена новим магнітним конектором для живлення, має вигнуту передню частину із додатковим зовнішнім екраном для демонстрації виразу обличчя та очей користувача та кілька зовнішніх камер для передачі відео та визначення положення/орієнтації в просторі та керування. Також гарнітура отримає пару екранів 4K, процесор M2, 16 ГБ ОЗУ та додатковий зовнішній акумулятор, який підключатиметься кабелем та виглядатиме як розтягнутий у розмірах MagSafe Battery Pack. Енергоспоживання майбутньої гарнітури Apple таке, що на одному заряді вона зможе працювати близько 2 годин. Попри дуже нескромний цінник Apple не планує особливо заробляти на гарнітурі — повідомляється, що ціна близька до собівартості, а маржа у цьому випадку рекордно низька, оскільки Apple прагне закріпитися на ринку. За даними Bloomberg, Apple розраховує за перший рік відвантажити 900 тис. екземплярів — для порівняння, щороку вона продає понад 200 млн iPhone — та очікує зрештою розігнатися та розкрити потенціал за аналогією з Apple Watch

Нові Mac. На WWDC 2020 Apple оголосила про відмову від x86-сумісних процесорів Intel на користь власних ARM-процесорів M-серії — спочатку вона планувала завершити перехід до кінця 2022 року і майже впоралася (лишився Mac Pro ). Сьогодні очікується щонайменше два нових Mac — 15-дюймовий MacBook Air, який всі чекали ще минулого року разом з 13-дюймовою версією, та оновлені настільні комп’ютери Mac Studio на процесорах M2 Max та M2 Ultra (кодові назви Mac 14,13 та Mac 14,14/J475) на заміну тогорічним моделям з чипами M1 Max та M1 Ultra. І якщо M2 Max — це вже відомий процесор, який можна знайти у 14- та 16-дюймових MacBook Pro 2022 року, то M2 Ultra є повністю новим “камінцем” з 24-ядерним CPU, 76-ядерним GPU та 192 ГБ пам’яті. Ймовірно, зрештою саме M2 Ultra у повній конфігурації стане базисом нового Mac Pro у корпусі вдвічі меншого обсягу, якого всі вже зачекалися. У розробці також перебуває кілька Mac на майбутніх чипах M3 — зокрема, відомо про MacBook Air, базовий 13-дюймовий MacBook Pro, а також топові MacBook Pro та iMac, але їхній час ще не настав (орієнтовно осінь 2023-го).

На WWDC 2020 Apple оголосила про відмову від x86-сумісних процесорів Intel на користь власних ARM-процесорів M-серії спочатку вона планувала завершити перехід до кінця 2022 року і майже впоралася (лишився ). Сьогодні очікується щонайменше два нових Mac 15-дюймовий MacBook Air, який всі чекали ще минулого року разом з 13-дюймовою версією, та оновлені настільні комп’ютери Mac Studio на процесорах M2 Max та M2 Ultra (кодові назви Mac 14,13 та Mac 14,14/J475) на заміну тогорічним моделям з чипами M1 Max та M1 Ultra. І якщо M2 Max 14- та 16-дюймових MacBook Pro 2022 року, то M2 Ultra є повністю новим “камінцем” з 24-ядерним CPU, 76-ядерним GPU та 192 ГБ пам’яті. Ймовірно, зрештою саме M2 Ultra у повній конфігурації стане базисом нового Mac Pro у корпусі вдвічі меншого обсягу, якого всі вже зачекалися. У розробці також перебуває кілька M3 MacBook Air, базовий 13-дюймовий MacBook Pro, а також топові MacBook Pro та iMac, але їхній час ще не настав (орієнтовно осінь 2023-го). Нові версії ОС Apple — iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 та watchOS 10. Авжеж однією з головних тем WWDC за традицією стануть наступні ключові версії ОС та оновлення сервісів. Серед найпомітніших змін, які жваво обговорювалися ці місяці: встановлення програм зі сторонніх джерел (не App Store), ШІ-функція імітації голосу Personal Voice, та використання екрана блокування iPhone як «розумного» дисплею в iOS 17; зміна голосової команди активації асистента Siri — замість «Hey Siri» просто «Siri»; функція SharePlay для спільного перегляду та прослуховування контенту, а також спільних ігор розшириться на гарнітуру Apple; редизайн інтерфейсу Apple Watch в watchOS 10 з акцентом на віджети та оновлення ключових програм — їх краще адаптують під більші дисплеї Apple Watch Ultra та стандартних моделей; інтеграція нових функцій iOS 17 / iPadOS 17 в macOS 14 для забезпечення їхньої підтримки на комп’ютерах Mac.

Авжеж однією з головних тем WWDC за традицією стануть наступні ключові версії ОС та оновлення сервісів. Серед найпомітніших змін, які жваво обговорювалися ці місяці:

Як завжди, за підсумками ми обов’язково детальніше розкажемо про головні анонси в окремих матеріалах, тож не перемикайтеся та слідкуйте за оновленнями.