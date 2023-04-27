Новини Пристрої 27.04.2023 о 10:30

LG випустила «надтонкий» 15,6-дюймовий ноутбук Gram за ціною $1700 — він навіть тонший і легший за MacBook Air M2

Вадим Карпусь

Автор новин

LG випустила «надтонкий» 15,6-дюймовий ноутбук Gram за ціною $1700 — він навіть тонший і легший за MacBook Air M2

Компанія LG розширила лінійку ноутбуків та представила новий пристрій Gram SuperSlim. Новинка виявилася тоншою та легшою за Apple MacBook Air M2.

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LG выпустила «сверхтонкий» 15,6-дюймовый ноутбук Gram по цене $1700 – он тоньше и легче MacBook Air M2

Новий ноутбук LG Gram SuperSlim оснащений 15,6-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD. Його товщина становить 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air), а маса – 1 кг (проти 1,24 кг у MacBook Air). Хоча у випадку ноутбука Apple застосовується менший 13,6-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2560×1664 пікселів. Дисплей забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та сертифіковано VESA DisplayHDR True Black.

LG выпустила «сверхтонкий» 15,6-дюймовый ноутбук Gram по цене $1700 – он тоньше и легче MacBook Air M2

Базова конфігурація LG Gram SuperSlim включає процесор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач місткістю 512 ГБ. Пристрій включає три роз’єми USB-C (два з них з підтримкою Thunderbolt 4) і роз’єм для підключення навушників. Також є стерео динаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1 та батарея місткістю 60 Вт•год, яка забезпечує до 13 годин автономної роботи в режимі перегляду відео.

LG выпустила «сверхтонкий» 15,6-дюймовый ноутбук Gram по цене $1700 – он тоньше и легче MacBook Air M2

Поліпшена версія LG Gram SuperSlim за ціною $1999,99 пропонує 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю 2 ТБ. Купуючи новинку до 14 травня LG додасть зовнішній 16-дюймовий монітор +view Portable з інтерфейсом USB-C.

LG выпустила «сверхтонкий» 15,6-дюймовый ноутбук Gram по цене $1700 – он тоньше и легче MacBook Air M2

Джерело: The Verge


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