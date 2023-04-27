LG випустила «надтонкий» 15,6-дюймовий ноутбук Gram за ціною $1700 — він навіть тонший і легший за MacBook Air M2

Компанія LG розширила лінійку ноутбуків та представила новий пристрій Gram SuperSlim. Новинка виявилася тоншою та легшою за Apple MacBook Air M2.

Курс Продюсування артпроєктів. Наведемо лад у цьому творчому безладі? Та-а-ак

Новий ноутбук LG Gram SuperSlim оснащений 15,6-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD. Його товщина становить 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air), а маса – 1 кг (проти 1,24 кг у MacBook Air). Хоча у випадку ноутбука Apple застосовується менший 13,6-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2560×1664 пікселів. Дисплей забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та сертифіковано VESA DisplayHDR True Black.

Базова конфігурація LG Gram SuperSlim включає процесор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач місткістю 512 ГБ. Пристрій включає три роз’єми USB-C (два з них з підтримкою Thunderbolt 4) і роз’єм для підключення навушників. Також є стерео динаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1 та батарея місткістю 60 Вт•год, яка забезпечує до 13 годин автономної роботи в режимі перегляду відео.

Поліпшена версія LG Gram SuperSlim за ціною $1999,99 пропонує 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю 2 ТБ. Купуючи новинку до 14 травня LG додасть зовнішній 16-дюймовий монітор +view Portable з інтерфейсом USB-C.

Джерело: The Verge