Apple Watch Series 6 получили более мощный чип, новые циферблаты и ремешки, научились измерять насыщение крови кислородом и отслеживать сон





Компания Apple официально анонсировала свои новые умные часы Apple Watch Series 6. Новинка сохранила дизайн, который был представлен ещё в линейке Apple Watch Series 4, но благодаря использованию новых компонентов, компания смогла расширить функциональные возможности устройства.

Отмечается, что умные часы Apple Watch Series 6 способны измерять уровень насыщения крови кислородом всего за 15 секунд. Для измерения используется красный и инфракрасный свет. Компания заявляет, что сотрудничает с медицинскими организациями с целью проведения крупномасштабных исследований с использованием новой функции измерения насыщения крови кислородом. В том числе будут проводиться исследования, чтобы определить, может ли такая система выявлять инфицирование COVID-19. Часы получили новый 2-ядерный процессор S6, который обеспечивает прирост производительности на уровне 20%.

Apple Watch Series 6 может похвастаться наличием разнообразных новых циферблатов, в том числе выполненных на базе иконок эмодзи. Разработчики смогут создавать ещё более разнообразные, в том числе специализированные, версии циферблатов. Новая версия watchOS 7 добавляет поддержку отслеживания сна пользователя для всех поддерживаемых устройств (вплоть до Apple Watch Series 3). Но версия Apple Watch Series 6 благодаря наличию дополнительных сенсоров обеспечивает более точное отслеживание. Обновлённое приложение Fitness получило дополнительные режимы тренировок. Также часы могут отслеживать длительность мытья рук, что актуально в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, часы получили и новые ремешки. В частности, сплошной ремешок Solo Loop изготовлен из цельного фрагмента силикона и не содержит каких-либо пряжек и регулировок. Он доступен в различных стилях исполнения (в том числе в виде плетения), различных размерах и нескольких цветах. Также предлагается новый кожаный ремешок. Сами часы доступны в золотистом, графитовом, синем и новом красном (Product RED) цветах.

Ещё одним новшеством стала функция Family Setup. Она позволяет членам семьи управлять часами Apple Watch других родственников (например, детей или пожилых родителей) со своего iPhone. Родители смогут управлять, кому ребенок может отправлять сообщения или звонить с часов, настраивать оповещения о местоположении, добавлять режимы «Не беспокоить» на время пребывания в школе, а новый циферблат с первого взгляда будет информировать учителей о том, что часы находятся в режиме «Не беспокоить».

Новая модель умных часов Apple Watch Series 6 уже доступна для предварительного заказа по цене от $399 за 40-миллиметровую версию. Фактические поставки начнутся уже 18 сентября.

Источник: The Verge