Новости Устройства 12.03.2024 в 12:55 comment views icon

Apple «формально начала разработку» MacBook Pro M4, — Гурман

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Юрій Орос

Автор новостей

Apple «формально начала разработку» MacBook Pro M4, — Гурман

Во время сессии вопросов и ответов, посвященной Apple Car, Марк Гурман из Bloomberg коснулся нескольких других тем, включая то, что Apple, «начала формальную разработку» нового MacBook Pro с процессором M4. Впрочем не предоставил никаких дополнительных подробностей о еще не анонсированном Apple чипе.

Apple представила процессор M1 для Mac в ноябре 2020 года, затем M2 в июне 2022 года и чип M3 в конце октября 2023-го, то есть с интервалом примерно в полтора года. Если такая тенденция сохранится, то M4 будет выпущен в первой половине 2025 года. Однако, если интервал сократится до одного года, то возможен выпуск и в конце 2024 года, передаёт MacRumors.

В последний раз Apple обновляла линейку MacBook Pro в октябре, представив процессоры M3, M3 Pro и M3 Max. В рамках этого обновления Apple сняла с производства 13-дюймовый MacBook Pro и заменила его новой базовой моделью 14-дюймового MacBook Pro с чипом M3. Apple также обновила iMac и MacBook Air чипом M3, оставив Mac mini, Mac Studio и Mac Pro единственными компьютерами текущего поколения, которые все еще оснащаются чипами семейства M2.

Apple «формально начала разработку» MacBook Pro M4, — Гурман

Ожидается, что партнер Apple по производству микросхем TSMC начнет серийное производство микросхем на основе 2-нм техпроцесса во второй половине 2025 года, поэтому M4, скорее всего, будет 3-нм, как и M3. Однако чип M4, вероятно, будет изготавливаться по усовершенствованной версии 3-нм техпроцесса TSMC для повышения производительности и энергоэффективности.

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